"iPhone за $2000 — це нормально": Apple подолала важливу "психологічну" межу з випуском Pro Max на 2 ТБ

Катерина Даньшина

Apple iPhone 17 Pro

Цього тижня Apple презентувала лінійку iPhone 17 разом з найдорожчою версією Pro Max на 2 ТБ, відкривши “еру iPhone за $2000”. На думку Марка Гурмана з Bloomberg, компанія подолала важливу психологічну межу і почала привчати клієнтів, що такі ціни для її смартфонів — це нормально.

Коли Apple випустила iPhone X у 2017 році, вона представила дещо більше, ніж технологію розпізнавання облич чи елегантний екран від краю до краю — це була нова категорія, смартфон за $1000. З того часу минуло 8 років, а вартість з огляду на великий проміжок часу суттєво не змінилась: iPhone 17 Pro наразі коштує $1099, а базова версія стартує з $799. Різниця з 2017 роком складає всього $100, хоча у про-версії Apple “пом’якшила” удар, додавши 256 ГБ вбудованої пам’яті. Водночас, напередодні презентації деякі аналітики прогнозували суттєвіше зростання, посилаючись на майбутні мита Трампа на китайський імпорт.

Загалом ціновий стрибок можна вважати виваженим для всіх версій, окрім iPhone 17 Pro Max на 2 ТБ. Ціна у $2000 виглядає як шок, хоча Apple, очевидно, не встановлювала б її, якби не знала, що значна частина її клієнтської бази готова надати такі кошти. До того ж компанія потроху готує нас для першого складаного iPhone.

“Траєкторія зрозуміла”, — пише Гурман. “Перший складаний iPhone від Apple має з’явитися наступного року, а його функції будуть конкурувати з функціями Samsung та Google. Зараз ці моделі продаються за ціною від $1799 до $2419 залежно від конфігурації”.

Враховуючи, що Air з одним екраном коштує $999 і матиме багато спільних компонентів з майбутнім складаним iPhone, нова модель, ймовірно, буде щонайменше вдвічі дорожчою — перш ніж оновлення пам’яті, чохли та аксесуари підштовхнуть ціну вгору. Разом з тим гендиректор Тім Кук вважає, що клієнти Apple цілком готові “відкрити гаманці”.

“Люди готові докласти чимало зусиль, щоб отримати найкраще, що вони можуть собі дозволити в цій категорії”, — говорив Кук під час звіту про прибутки за 2023 рік.

Кук додав, що iPhone став “невід’ємною” частиною життя людей і тепер це не просто смартфон, а пристрій, що здійснює платежі, керує домашньою технікою та допомагає слідкувати за здоров’ям.

Заглядаючи наперед, де нас чекає ювілейний “iPhone 20” — можна припустити запуск нової “категорії ціни”, оскільки нам обіцяють такі ж радикальні зміни, які свого часу приніс iPhone X.

Продажі Apple iPhone 17 в Україні стартують 26 вересня — з “вищими на 10% цінами”

