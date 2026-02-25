banner
Китай заборонив покази фільму "Людина-павук" у 2021 році через Статую Свободи, тому в 4-й частині її приберуть

Катерина Левицька

Фільм “Людина-павук: Додому шляху нема”, що вийшов у 2021 році, мав вражаючі касові збори в $1,9 млрд. Однак сума могла бути ще більшою, якби не заборона показів в Китаї.


Гендиректор Sony Pictures Том Ротман у новому інтерв’ю заявив, що китайський реліз був скасований через наявність Статуї Свободи у фільмі. Місцеві регулятори вимагали її вирізати, але, зважаючи на те, що весь фінальний акт будувався навколо скульптури, таке рішення було б дуже категоричним для стрічки.

Ротман каже, що відмовив у проханні Китаю, бо не дуже хотів “стояти перед Конгресом і розповідати їм, чому вирізав Статую Свободи на прохання Комуністичної партії”. В іншому випадку, на думку гендиректора,  “Людина-павук: Додому шляху нема” з легкістю подолав би $2 млрд в прокаті.

Наступний фільм у франшизі, “Людина-павук: Абсолютно новий день” має вийти вже цьогоріч, і на питання, чи можуть вирізати Статую Свободи з нього, Ротман відповів, що скульптуру просто не включали.


“Насправді, за збігом обставин, це правда”, — каже бос Sony Pictures, що слід розцінювати, як підтвердження прокату фільму в Китаї.

Можна уявити, як Ротман додавав примітки сценаристам фільму Крісу МакКенні та Еріку Соммерсу зі словами “Жодної Статуї Свободи”. Насправді, скоріше за все у “Людина-павук 4” просто взагалі не буде американської патріотичної символіки.

Про те, як Китай цензурує американські стрічки, а Голлівуд слухняно слідує комуністичним настановами насправді можна написати цілу статтю. За останні десятиліття прикладів з цензурою накопичилось сотні. Як пару з таких можна згадати “Топ Ґан: Меверік”, де з куртки Тома Круза прибрали японський та тайванський прапори, та постер “Пробудження сили”, де Disney зменшив темношкірого актора Джона Боєгу, аби не дратувати китайську владу.

Сюжет “Людина-павук 4”, очевидно, продовжуватиме події попередньої стрічки, де Пітер Паркер випадково відкрив мультивсесвіт та прийняв важке рішення стерти себе зі світу. Окрім Тома Голланда свої ролі повторять Джейкоб Баталон (Нед) і Зендея (Ем-Джей), хоча остання отримає обмежений екранний час. Серед новачків очікуємо на появу зірки “Дивних див” Седі Сінк, Джона Бернтала у ролі Карателя та Лізи Колон-Заяс з “Ведмедя”. Ходили чутки, що головним лиходієм фільму стане Мефісто Саші Барон-Коєна, що дебютував у “Залізному серці”, але вони не мали офіційних підтверджень.

