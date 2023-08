Bandai Namco на Gamescom 2023 випустила анонсний трейлер орієнтованої на кооперативний режим гри Little Nightmares III. Втім будуть й однокористувацький та мультиплеєрний режими.

Трейлер показує двох персонажів-ляльок Low та Alone (Низький та Одинокий), що пересуваються величезним світом. Гравцям треба уникнути злісних монстрів та врешті вбратися зі світу під назвою The Nowhere.

Little Nightmares III вийде у 2024 році на ПК, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One і Series X/S.