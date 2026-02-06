Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?

Resident Evil Requiem

Леон Кеннеді в Resident Evil Requiem добровільно-примусово став пацифістом у трейлері для Nintendo Switch 2 під час трансляції Nintendo Direct Partner Showcase.





Сам трейлер для Switch 2 майже не показав нового контенту порівняно з іншими платформами, крім дивної поведінки Леона. Персонаж тримає пістолет, але кожного разу промахується. Він стріляє куди завгодно, окрім цілі — у стелю, землю, повз голову мутанта або просто розмахує бензопилою в повітрі.

Якщо уважно подивитися трейлер, можна побачити кілька дивних моментів. Наприклад, Леон стискає зуби, цілиться і… стріляє повз або направляє зброю у протилежний бік від ворога. Весь трейлер супроводжується фразами про “його фізичну майстерність”, яка на фоні показаного виглядає іронічно.

Глядачі Nintendo Direct Partner Showcase також помітили, що з ролика зникла кров, якої має бути чимало в Resident Evil Requiem. Бойові анімації виглядають уривчастими, а навіть предмет “зелена трава”, який гравці використовують для відновлення здоров’я, отримав дивні “рвані” краї.





Однак не лише Леон Кеннеді “перевзувся” в пацифіста. Схожа ситуація була з іншими трейлерами презентації. У новому ролику Indiana Jones герой не зробив жодного реального пострілу.

Найімовірніше пояснення таких дивних змін, що Nintendo навмисно прибирає будь-які сцени насильства зі своїх стрімів, щоб зберегти максимально “сімейний” формат. GamesRadar+ вже звернулося до компанії за коментарем, але офіційної відповіді поки немає. Попередньо можна говорити про два варіанти: це або цензура для Direct, або особливість монтажу.