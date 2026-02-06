tradfi
Новини Ігри 06.02.2026 comment views icon

Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?
Resident Evil Requiem

Леон Кеннеді в Resident Evil Requiem добровільно-примусово став пацифістом у трейлері для Nintendo Switch 2 під час трансляції Nintendo Direct Partner Showcase.


Сам трейлер для Switch 2 майже не показав нового контенту порівняно з іншими платформами, крім дивної поведінки Леона. Персонаж тримає пістолет, але кожного разу промахується. Він стріляє куди завгодно, окрім цілі — у стелю, землю, повз голову мутанта або просто розмахує бензопилою в повітрі.

Якщо уважно подивитися трейлер, можна побачити кілька дивних моментів. Наприклад, Леон стискає зуби, цілиться і… стріляє повз або направляє зброю у протилежний бік від ворога. Весь трейлер супроводжується фразами про “його фізичну майстерність”, яка на фоні показаного виглядає іронічно.

Глядачі Nintendo Direct Partner Showcase також помітили, що з ролика зникла кров, якої має бути чимало в Resident Evil Requiem. Бойові анімації виглядають уривчастими, а навіть предмет “зелена трава”, який гравці використовують для відновлення здоров’я, отримав дивні “рвані” краї.


Однак не лише Леон Кеннеді “перевзувся” в пацифіста. Схожа ситуація була з іншими трейлерами презентації. У новому ролику Indiana Jones герой не зробив жодного реального пострілу.

Найімовірніше пояснення таких дивних змін, що Nintendo навмисно прибирає будь-які сцени насильства зі своїх стрімів, щоб зберегти максимально “сімейний” формат. GamesRadar+ вже звернулося до компанії за коментарем, але офіційної відповіді поки немає. Попередньо можна говорити про два варіанти: це або цензура для Direct, або особливість монтажу.

Спецпроєкти
5 корисних tech-подарунків на День святого Валентина
Як впровадити LLM у свій сервіс та «приручити» галюцинації моделі: гайд від продуктової IT‑компанії

Окремо Nintendo підтвердила, що цього літа разом із грою з’явиться amiibo Леона Кеннеді, а також раніше анонсована amiibo Грейс Ешкрофт. На трансляції нагадали про дату релізу 27 лютого, як і про вихід золотих видань Resident Evil 7 та 8 та спеціальний контролер Nintendo Switch 2 Pro.

Трейлер Resident Evil Requiem для Switch 2 показав Леона як повного невдаху: промахи у 100% пострілів, але чому?
amiibo Леона Кеннеді та Грейс Ешкрофт з Resident Evil Requiem

Джерело: NintendoWire

Популярні новини

arrow left
arrow right
Польські ЗМІ: The Witcher 3 отримає DLC з локацією в стилі "Дюни”
В Clair Obscur: Expedition 33 забрали звання "Гри року" через використання ШІ
Понад 50% геймерів PS5 закинули ремастер Oblivion після 15 годин гри
В Epic Games Store почалась щоденна роздача ігор — кожна доступна по 24 години
Нова Fable вийде восени: відео геймплею та багато інформації про гру
В GOG безплатно віддають оригінальну трилогію Alone in the Dark
Японський геймдев у скруті через шрифти: провідний постачальник підняв ціну на 5000%
Звіт: Arc Raiders очолила топ ігрових спільнот "з найбільшою кількістю лайки", різниця з Dota 2 — всього у 18 слів
Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами
Clair Obscur: Expedition 33 стала рекордсменом The Game Awards 2025 — 9 нагород і Гра року (бонусом патч й українська локалізація)
В PS Plus додали безплатне 2-годинне демо Clair Obscur: Expedition 33
На Steam подали до суду одразу 14 млн геймерів через "завищені ціни"
Кілька років тиші: Lionsgate незабаром анонсує гру за "Джоном Віком"
В Arc Raiders з'явилась офіційна українська локалізація
В Resident Evil Requiem додали 100 видів зомбі з унікальною поведінкою
Плюс один геймер з Голлівуду: Брендан Фрейзер застряг на The Legend of Zelda 2017 року, але уникає гайдів для проходження
У Steam стартував великий Зимовий розпродаж — Frostpunk, Divinity та сотні інших зі знижками 90%
Steam додав нові сповіщення, які заощадять вам гроші під час покупки гри
Дослідження: геймери, що грають 10+ годин на тиждень, частіше страждають від ожиріння
Зірка збірної Таїланду з кіберспорту “підробила” кар'єру і ніколи не грала в відеоігри — всю команду виключили з турніру
Larian анонсувала Divinity: “Найбільша гра в історії, більша за Baldur's Gate 3”
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати