В Resident Evil 9 з'явиться камера від третьої особи, бо Resident Evil 7 була занадто страшною

Маргарита Юзяк

Resident Evil 7 / Capcom

В Resident Evil 9 з’явиться камера від третьої особи, і причина проста — Resident Evil 7. Виявляється через родину реднеків багатьом гравців було не до жартів.

Коли Resident Evil 7 вийшла у 2017 році, вона вперше змінила звичний вигляд від третьої особи на камеру від першої. Такий підхід зробив гру однією з наймоторошніших у серії, але водночас став бар’єром для деяких гравців. Дехто просто не зміг пройти її або навіть відмовився починати через напругу.

“Озираючись на перспективу від першої особи в Resident Evil 7, я впровадив її, щоб зробити гру атмосфернішою та страшнішою, ніж будь-коли раніше. Здається, більшість медіа і гравців погодились, що це була надзвичайно лячна гра — можливо, навіть занадто”, – пояснює режисер Requiem Коші Наканішіпід час Gamescom 2025.

За його словами, у Resident Evil Requiem буде можливість обрати перспективу — від першої або від третьої особи. Гравці самі вирішуватимуть: зануритися повністю або отримати досвід, звичний для серії.

“Тож якщо ви почали гру з перспективи від першої особи і відчуваєте, що це занадто, то вид від третьої особи — це майже як крок назад від того рівня жаху. Він трохи полегшує сприйняття, адже на екрані з’являється персонаж, який стає своєрідним аватаром вас самих”, — додає Наканіші.

Раніше саме він керував створенням Resident Evil 7, але не працював над Resident Evil Village, яка теж залишалася у форматі від першої особи. Тепер Наканіші повертається до серії з дев’ятою частиною і вирішує поєднати обидва підходи. Ми знаємо, що в продовженні з’явиться Леон Кеннеді, тож востаннє роздивитися цього парубка непогана можливість. А ще Алісса Ешкрофт буде приємним бонусом для тих, хто пам’ятає Outbreak. Тобто ми вже знаємо трійцю головних героїв. 

Історія серії Resident Evil: як франшиза вплинула на індустрію відеоігор та двічі її змінила

Resident Evil Requiem вийде 27 лютого 2026 року на PS5, Xbox Series X/S та ПК. Події розгорнуться через 30 років після катастрофи у Resident Evil 3. Головна героїня — агентка ФБР Грейс Ешкрофт, яка починає розслідувати загадкові смерті в Раккун-Сіті. На відміну від попередніх персонажів серії, Грейс радше “книжковий хробак”, тож гравцям доведеться спостерігати, як вона вчиться виживати та поступово стає сильнішою. А переслідувати її буде напівгнила величезна триметрова потвора. 

Джерело: Games Radar

