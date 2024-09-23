Ці 6 альткоїнів можуть вирости після звільнення засновника Binance

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Уже цього тижня, 29 вересня, добіжить кінця чотиримісячний строк ув’язнення засновника і колишнього генерального директора Binance Чанпен Чжао (CZ). Його вихід на свободу може суттєво вплинути на крипторинок, адже CZ — одна з ключових фігур індустрії. Тому варто звернути увагу на шість альткоїнів, на яких, найімовірніше, ця подія означиться.

Binance Coin (BNB)

Нативний (рідний) токен екосистеми Binance.

Коли CZ оголосив про співпрацю з Міністерством юстиції США у листопаді минулого року, курс Binance Coin (BNB) впав на 10%. Після оголошення вироку засновнику біржі у квітні цього року ціна активу знизилась. Хоч і не суттєво. Поки що графіки вказують не те, що ціна може підрости, тому актив потихеньку скуповують.

AltLayer (ALT) Децентралізований протокол, що сприяє запуску нативних та рестейкінг ролапів з використанням ZK-Rollups та Optimistic Rollups Технологія для більш низькозатратних і швидких транзакцій у мережі Ethereum. . На початку поточного року проєкт з’явився на Binance Launchpool. Протягом останнього місяця ціна росте. За поточні 24 години вартість ALT сягнула $0.1147 (+15.09%), при цьому ринкова капіталізація збільшилась на 15.10% і тепер сягає $254 млн, а торговий об’єм виріс на 309.82% — до $85 млн.

Ethena (ENA)

Ethena (ENA) — протокол, пов’язаний зі стейблкоїном Ethena USDe (USDe). Проєкт став відомим у березні, після додавання на Binance Launchpool, платформи для запуску токенів.

Renzo (REZ)

Binance Labs інвестувала у протокол Renzo (REZ) для розв’язання проблем з ліквідним рестейкінгом.Ціна REZ та торговий об’єм активно ростуть останні кілька днів. За 6 днів вартість зросла з $0.03146 до $0.04173 (+32.84%).

Arkham (ARKM)

Токен аналітичної платформи Arkham (ARKM), в яку інвестувала Binance Labs у листопаді минулого року. Після цього альткоїн різко підскочив у ціні.

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А на момент написання цієї новини, протягом останніх 24 годин ціна ARKM підросла на 20.09% і становить $1.40, ринкова капіталізація віднялась на 18.46% — до $315 млн, а торговий об’єм підскочив аж на 202.19% — $103 млн.

Sleepless AI (AI)

Sleepless AI — ігрова Web3-платформа, що поєднує блокчейн та штучний інтелект. Користувачі можуть заробляти токен AI через стейкінг Процес блокування певної кількості криптовалюти для захисту й підтримки роботи блокчейн-мережі. За це стейкери отримують винагороду. на Binance Launchpool. За останні 24 години токени AI зросли у ціна на 14.08% і коштують $0.4948. Ринкова капіталізація збільшилась на 14.07% — до $107 млн, а торговий об’єм наростив аж 122.44% і становить $39 млн.

Що сталося з CZ?

У червні 2023 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти CZ та Binance за 13 звинуваченнями у порушенні правил США щодо цінних паперів. У листопаді 2023 року CZ погодився залишити посаду генерального директора Binance і виплатити штраф у розмірі $50 млн, визнавши свою вину за федеральними звинуваченнями. Binance також сплатила $4,3 млрд штрафу.

У квітні 2024 року CZ було засуджено до чотирьох місяців ув’язнення за відмивання грошей.

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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