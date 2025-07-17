Новини Технології 17.07.2025 comment views icon

Привіт, Horizon! Ці роботи «ростуть» і «лікуються», «поїдаючи» інших

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Привіт, Horizon! Ці роботи «ростуть» і «лікуються», «поїдаючи» інших
Horizon Zero Dawn / Guerrilla Games, Sony

Вчені представили нову концепцію роботизованих систем, які здатні рости та самовідновлюватися, використовуючи матеріали від інших роботів. Елой з Horizon не у захваті.

Концепція американськіх дослідників з Колумбійського університету вже отримала назву «метаболізму роботів». Вона дозволяє роботизованим системам інтегрувати та повторно використовувати частини від інших роботизованих систем. Існуючи конструкції роботизованих систем мають обмеження, а самі системи цілком залежать від людей в плані відновлення та вдосконалення.

«Справжня автономність означає, що роботи повинні не тільки думати самостійно, а й фізично підтримувати себе. Так само, як біологічне життя поглинає та інтегрує ресурси, ці роботи зростають, адаптуються та відновлюються, використовуючи матеріали з навколишнього середовища або від інших роботів», — пояснює провідний автор дослідження з Колумбійського інженерного університету та Вашингтонського університету Філіп Мартін Уайдер. 

Науковці продемонстрували цю концепцію на прикладі роботизованої системи Truss Link у вигляді магнітної палички, створеної подібно до іграшки Geomag. Це простий модуль у формі бруска, що містить магнітні поєднувачі довільної форми. Ці поєднувачі здатні розширюватись, стискатись, поєднуватись із іншими модулями під різними кутами, створюючи більш складні конструкції.

Ці роботи «ростуть» і «лікуються», «поїдаючи» інших
Стиснута ланка ферми має довжину 28 см і важить 280 г. У повністю розкритому стані ланка ферми може збільшити свою довжину більш ніж на 53% до 43 см/Science Advances

Дослідники продемонстрували, як окремі ланки самоорганізуються у двовимірні фігури, здатні трансформуватись у тривимірні роботизовані системи. Ці системи продовжували вдосконалюватись, інтегруючи нові деталі і розширюючись до більш складних систем. Наприклад, тривимірний робот у формі тетраедра інтегрував додаткову ланку, яку він міг використовувати як тростину, що збільшило швидкість спуску більш ніж на 66,5%.

На думку дослідників, у майбутньому, і не такому далекому, роботизовані системи будуть самостійно підтримувати себе, розвиватись та адаптуватись до непередбачуваних умов. Імітуючи підхід природи — створення складних структур із простих будівельних блоків — метаболізм роботів прокладає шлях до створення автономних систем, здатних до фізичного розвитку та довготривалої стійкості.

Результати дослідження опубліковані у журналі Science Advances

Джерело: TechXplore

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