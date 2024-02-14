Ціна Bitcoin досягла $52 тис., а капіталізація перевищила $1 трлн

Досягши $50 тис. вартість криптовалюти Bitcoin ненадовго знизилася, а потім впевнено подолала опір цього рівня. За останні 24 години біткойн подорожчав з приблизно $48,4 тис. до $52 тис., або приблизно на 7%. На момент підготовки матеріалу вартість трохи знизилася – приблизно до $51,8 тис.

Криптовалюта подолала рівень $51 тис. вперше з грудня 2021 року. Стабільне зростання намітилося у січні минулого року, і протягом 2023 року вартість криптовалюти піднялася більш ніж на 150%. Цього року зростання продовжилося. З початку 2024 року ціна Bitcoin зросла більш ніж на 21%.

Завдяки такому стрімкому зростанню ціни криптомонети капіталізація Bitcoin перевищила $1 трлн – вперше з кінця 2021 року.

Останній рекордний максимум біткойна становив трохи менше ніж $69 тис. у листопаді 2021 року.

Зазначимо, у квітні цього року очікується халвінг (зменшення вдвічі винагороди майнерам за видобуток криптовалюти) Bitcoin, що відбувається приблизно кожні 4 роки. Історично склалося так, що халвінг передував досягненню біткойном нових рекордних максимумів у наступні місяці.

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Джерело: cnbc

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