Ціна Bitcoin впала до мінімуму за останні 3 тижні

Ринок криптовалют пережив період різкого розпродажу, оскільки світові ринки втратили інтерес до таких активів після нещодавньої заяви представників Федеральної резервної системи США. Вони підтвердили свою рішучість продовжувати підвищувати відсоткові ставки доти, доки не вдасться подолати інфляцію.

В результаті ціна Bitcoin впала на 9,1% до $21281. Це мінімальний рівень із кінця липня. Ethereum і багато інших криптовалют показали ще різкіше зниження – Avalanche, Cardano і Solana впали більш ніж на 10% в ході внутрішньоденної торгівлі. За даними Coinglass, протягом години в п’ятницю було закрито криптопозицій на суму близько $220 млн, причому приблизно половина з них припадає на біткойни.

Падіння вартості криптовалют відбувалося разом з рухами на фондових ринках у Європі та США. В останні місяці ціни на віртуальну валюту рухалися синхронно з акціями США, що свідчить про найсильнішу кореляцію з 2010 року між цифровими активами та ключовими фондовими індексами, такими як S&P 500 та Nasdaq.

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«Ослаблення світових фондових індексів та погіршення макроекономічного фону викликають занепокоєння», – сказав старший ринковий аналітик FxPro Олексій Купцикевич. «Ми вважаємо, що найближчими місяцями ми знову побачимо подібні різкі рухи на ринку».

Зазначимо, ціни на криптовалюту знижувалися протягом усього року і досягли мінімуму $17599 станом на 18 червня. Після цього почалося незначне відновлення.

Джерело: bloomberg