TSMC минулого місяця збільшила дохід на 50% — переважно завдяки Apple та Qualcomm

Компанія TSMC повідомила про різке зростання виторгу у листопаді. Частково це пов’язано із замовленнями чипів для високопродуктивних смартфонів, таких як Apple iPhone. Зазначається, що виторг за листопад становила 222,71 млрд нових тайванських доларів ($7,27 млрд), що на 50,2% більше, ніж минулого року.

Компанія спромоглася подолати спад на ринку чипів на тлі зростання цін, побоювань глобальної рецесії та обмежень у Китаї, пов’язаних з Covid. Листопадовий звіт про доходи дозволяє TSMC досягти раніше заявленого прогнозу на четвертий квартал – дохід у сумі від $19,9 млрд до $20,7 млрд. У жовтні та листопаді виторг TSMC склав близько $14,1 млрд.

За даними аналітиків, внесок у фінансові успіхи TSMC цього періоду внесли «смартфони високого класу», які використовують високопродуктивні та дорогі процесори, такі як чипи Apple та Qualcomm. Також позитивний вплив мали замовлення на чипи для високопродуктивних обчислень.

Разом з тим, аналітики стурбовані слабкішими замовленнями наступного року, які вплинуть на виручку TSMC у майбутньому.

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«Справжнім випробуванням для компанії стане» перша половина 2023 року, вважає аналітик інвестиційного банку China Renaissance Се Хо Нг.

Джерело: cnbc