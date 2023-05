Твіст у виконанні… Квентіна Тарантіно – ексклюзивні кадри зі знімань «‎Кримінального чтива» показали як незграбно і мило танцює легендарний режисер

Свої танцювальні «‎таланти» режисер проявив під час запису, мабуть, найвідомішої сцени кримінальної драми 1994 року «Кримінальне чтиво‎» – танцю персонажів Джона Траволти та Уми Турман.

Завдяки насиченим касовим зборам фільмів Тарантіно, таких як «Джанґо вільний», «Убити Білла», «Скажені пси» та «Одного разу… у Голлівуді, (і, ясна річ, це не повний перелік), ми впевнені, що режисер точно знає, що робить, коли справа стосується кіно. Однак на танцювальному майданчику Квентін, схоже, не настільки талановитий, і це доводять нещодавно опубліковані в Twitter ексклюзивні кадри зі знімань «‎Кримінального чтива».

Кримінальну драму із зірковим акторським складом (Ума Турман, Джон Траволта, Брюс Віліс та Семюель Л. Джексон) переглядають і донині, а твіст Траволти та Турман став однією з найулюбленіших сцен глядачів.

Схоже і під час репетицій дует був настільки запальним, що Тарантіно не міг всидіти у режисерському кріслі. На відео видно, як режисер підбігає до майданчика і починає незграбно і водночас дуже мило підстрибувати й розмахувати руками.

Behind the scenes on PULP FICTION, Uma Thurman and John Travolta film the famus dance scene. Tarantino pulls some quesionable moves too. pic.twitter.com/wAggyrKeTH

— All The Right Movies (@ATRightMovies) April 26, 2023