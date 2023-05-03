Твіст у виконанні… Квентіна Тарантіно – ексклюзивні кадри зі знімань «‎Кримінального чтива» показали як незграбно і мило танцює легендарний режисер

Свої танцювальні «‎таланти» режисер проявив під час запису, мабуть, найвідомішої сцени кримінальної драми 1994 року «Кримінальне чтиво‎» – танцю персонажів Джона Траволти та Уми Турман.

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Завдяки насиченим касовим зборам фільмів Тарантіно, таких як «Джанґо вільний», «Убити Білла», «Скажені пси» та «Одного разу… у Голлівуді, (і, ясна річ, це не повний перелік), ми впевнені, що режисер точно знає, що робить, коли справа стосується кіно. Однак на танцювальному майданчику Квентін, схоже, не настільки талановитий, і це доводять нещодавно опубліковані в Twitter ексклюзивні кадри зі знімань «‎Кримінального чтива».

Кримінальну драму із зірковим акторським складом (Ума Турман, Джон Траволта, Брюс Віліс та Семюель Л. Джексон) переглядають і донині, а твіст Траволти та Турман став однією з найулюбленіших сцен глядачів.

Схоже і під час репетицій дует був настільки запальним, що Тарантіно не міг всидіти у режисерському кріслі. На відео видно, як режисер підбігає до майданчика і починає незграбно і водночас дуже мило підстрибувати й розмахувати руками.

Behind the scenes on PULP FICTION, Uma Thurman and John Travolta film the famus dance scene. Tarantino pulls some quesionable moves too. pic.twitter.com/wAggyrKeTH — All The Right Movies (@ATRightMovies) April 26, 2023

Так, це був танець. Дехто з користувачів у коментарях до відео назвав кадри дуже зворушливими й такими, що викликають посмішку.

«Квентін просто насолоджується музикою настільки, що танцює під неї. Він щасливий». Курс Вивчай Adobe Premiere Ти зможеш змонтувати все: від ролика в TikTok до третьої частини “Аватара” Тримайся, Кемероне, я йду

Однак знайшлися і ті, хто надто серйозно поставився до танцювальної імпровізації Тарантіно.

«Тарантіно не вміє танцювати», – підсумував один з «експертів» у Twitter.

Та, здається, Тарантіно й не претендував на роль провідного танцівника, а архівні кадри просто доводять наскільки невимушена та весела атмосфера панувала під час знімань культового фільму.