Твіст у виконанні… Квентіна Тарантіно – ексклюзивні кадри зі знімань «‎Кримінального чтива» показали як незграбно і мило танцює легендарний режисер

Свої танцювальні «таланти» режисер проявив під час запису, мабуть, найвідомішої сцени кримінальної драми 1994 року «Кримінальне чтиво» – танцю персонажів Джона Траволти та Уми Турман.
Завдяки насиченим касовим зборам фільмів Тарантіно, таких як «Джанґо вільний», «Убити Білла», «Скажені пси» та «Одного разу… у Голлівуді, (і, ясна річ, це не повний перелік), ми впевнені, що режисер точно знає, що робить, коли справа стосується кіно. Однак на танцювальному майданчику Квентін, схоже, не настільки талановитий, і це доводять нещодавно опубліковані в Twitter ексклюзивні кадри зі знімань «Кримінального чтива».
Кримінальну драму із зірковим акторським складом (Ума Турман, Джон Траволта, Брюс Віліс та Семюель Л. Джексон) переглядають і донині, а твіст Траволти та Турман став однією з найулюбленіших сцен глядачів.
Схоже і під час репетицій дует був настільки запальним, що Тарантіно не міг всидіти у режисерському кріслі. На відео видно, як режисер підбігає до майданчика і починає незграбно і водночас дуже мило підстрибувати й розмахувати руками.
Behind the scenes on PULP FICTION, Uma Thurman and John Travolta film the famus dance scene. Tarantino pulls some quesionable moves too. pic.twitter.com/wAggyrKeTH
— All The Right Movies (@ATRightMovies) April 26, 2023
Так, це був танець. Дехто з користувачів у коментарях до відео назвав кадри дуже зворушливими й такими, що викликають посмішку.
«Квентін просто насолоджується музикою настільки, що танцює під неї. Він щасливий».
Однак знайшлися і ті, хто надто серйозно поставився до танцювальної імпровізації Тарантіно.
«Тарантіно не вміє танцювати», – підсумував один з «експертів» у Twitter.
Та, здається, Тарантіно й не претендував на роль провідного танцівника, а архівні кадри просто доводять наскільки невимушена та весела атмосфера панувала під час знімань культового фільму.
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