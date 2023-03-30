«Кінокритик»: з’явились нові подробиці про останній фільм Тарантіно – це історія не про Полін Кел, хоча сюжет розгортатиметься в 1970-х роках

Знімання 10-го і, ймовірно, останнього фільму Квентіна Тарантіно розпочнуться вже цієї осені.

За кілька днів після святкування свого 60-річчя Квентін Тарантіно офіційно оголосив: його наступний повнометражний фільм дійсно отримає назву «Кінокритик», а знімання розпочнуться цієї осені в Лос-Анджелесі. Однак режисер спростував чутки про те, що головною героїнею оповіді стане відома жінка-кінокритик Полін Кел.

Голлівудський ренесанс

Дія фільму відбуватиметься у 1977 році, який відзначився важливими змінами в історії кіно. Це рік, що подарував нам «Зоряні війни» та «Близькі контакти третього ступеня», і рік, який потрапив у розпал так званої Американської нової хвилі або Голлівудського ренесансу. Тоді ще режисери-початківці Мартін Скорсезе, Денніс Гоппер, Стівен Спілберг, Джордж Лукас і Френсіс Форд Коппола зарекомендували себе як найкращі у галузі. Вони переосмислили кінематограф, зосередившись на історіях з часто трагічним фіналом, де головні герої мали недоліки, а також меланхолійні та реалістичні погляди на світ.

Чому 70-ті були важливими для Квентіна Тарантіно?

Тарантіно на той час був підлітком, який жадібно споживав кожен продукт нової кінохвилі, і на якого дуже вплинули тогочасні режисери та сценаристи. Якщо «Кінокритик» дійсно виявиться його останнім фільмом – то він буде прощальним любовним листом до епохи кіно, яка його сформувала.

У Голлівуду складні стосунки з кінокритиками – студії зважають на рецензентів, коли ті називають їхні продукти шедеврами, але нехтують поганими коментарями авторів. У 70-х роках – задовго до появи Інтернету – слова кінокритиків на папері мали величезний вплив, і Полін Кейл – те ім’я, якому люди дуже довіряли. А можливо, образ головного героя Тарантіно формуватиме з самого себе?

Чому фільм може стати останнім?

Режисер неодноразово заявляв, що планує створити 10 фільмів до моменту, коли піде на пенсію у 60 років. Він зняв дев’ять стрічок (якщо рахувати два фільми «Вбити Білла» як один). Тарантіно також сповідує філософію, що режисери втрачають навички з віком.

Однак, як довів режисер оскароносного фільму «Віднесені привидами» та співзасновник анімаційної студії Ghibli Хаяо Міядзакі, оголошення про відставку не обов’язково означає, що робота закінчена.

Дата виходу та акторський склад «Кінокритика» ще не оголошені. Проєкт поки не належить до жодної студії, але один з кандидатів — Sony, яка розповсюдила «Одного разу в Голлівуді», драмедійний фільм Тарантіно про кіноіндустрію 1960-х років, а також уклала з ним унікальну угоду, згідно з якою авторські права з часом повертаються до нього. Стрічка отримала два «Оскари», де була представлена в 10 номінаціях, а також зібрала понад $377 мільйонів у всьому світі.

Джерело: Collider