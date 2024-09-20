Сиквел «28 днів по тому» зняли «здебільшого» на iPhone 15 Pro Max

Продовження постапокаліптичного хіта Денні Бойла та Алекса Гарленда «28 днів по тому» у варіації «28 років по тому» стало наймасштабнішим фільмом, який був знятий на смартфон.

До Бойла та Гарленда у продовженні приєднався й оператор попереднього фільму Ентоні Дод Ментл — у 2009 році разом з Бойлом він отримав «Оскара» за хітового «Мільйонера з нетрів», а у роботі над «28 днів по тому» так само використовували інноваційні та недорогі на той час цифрові камери Canon XL-1.

Знімання сиквелу завершились ще наприкінці серпня, а нині сайт Wired повідомив, що оператори як основну камеру використовували iPhone 15 Pro Max. На фото зі знімального майданчика можна побачити довгий об’єктив підключений до тримача зі смартфоном Apple. Додатково залучили в роботу й екшн-камери.

Насправді використання iPhone для знімань кліпів чи фільмів — не новинка. Пристрої використовували у кількох артхаусних стрічках, як от «Мандарин» Шона Бейкера (2015) і «Божевільна» Стівена Содерберга (2018), однак проєкти були малобюджетними й мали обмежений прокат. Тоді як у виробництво «28 років по тому» вклали $75 млн — і це лише частина коштів, спрямованих на трилогію, що продовжить франшизу.

Для контексту: iPhone 15 Pro і Pro Max дозволяють знімати відео Apple ProRes у Log-профілі в 4K. ProRes — це відеокодек Apple, випущений у 2007 році та згодом широко прийнятий професіоналами відео та кіно, тоді як логарифмічний профіль створений для збереження більшої кількості інформації про зображення у світлих і затінених областях, що полегшує подальшу кольорокорекцію. Знімання кадрів зі швидкістю 60 к/с у ProRes на iPhone зазвичай потребує додаткового зовнішнього накопичувача.

Кілліан Мерфі, який зіграв головну роль в оригіналі, виступить виконавчим продюсером сиквелу. Детальних подробиць про сюжет поки немає, однак відомо, що в прокаті «28 років по тому» з’явиться влітку 2025 року.