Творці The Witcher 4 пов'яжуть сюжет з новим романом Сапковського

The Witcher 4 неочікувано повернеться до часів молодості Ґеральта, який описано в новій книзі Анджей Сапковського “Роздоріжжя круків”. Швидше за все, тема торкнеться мутацій.

30 вересня на українських полицях з’явиться новий роман-приквел про Ґеральта, який не встиг отримати прізвисько Блавікенський різник. Виявляється CD Projekt Red в майбутніх мандрах Цірі торкнеться тієї самої теми, що і книга — випробувань, що назавжди змінили життя відьмаків.

“Роздоріжжя круків” має розкрити, чому Школа Вовка припинила приймати новачків. Спойлерити причини не будемо, бо наразі головне те, що в The Witcher 4 Цірі проходить власні мутації, що створює очевидний зв’язок із книгою. Деякі джерела припускають, що CD Projekt Red може використати нову магічну катастрофу як сюжетний рушій — Друга Злиття Сфер, яке принесе у світ нову хвилю чудовиськ. Тому питання: чи потрібно повертати варварські випробування, оскільки без відьмаків людству стає дедалі важче виживати?

Фанати не обійшли це увагою й прямо спитали наративного директора CD Projekt Red Філіпа Вебера у X, чи вплине “Роздоріжжя круків” на гру. Його відповідь була стриманою, але не без натяків.

“Я не можу розкрити, як саме ми це зробимо, але “Сезон гроз” також вийшов під час розробки The Witcher 3, тож ми все ж намагалися включити деякі нові елементи. Ви можете очікувати щось подібне!” — каже Філіп Вебер.

Він уточнив, що поки ще не прочитав книгу повністю, але через роботу йому відомі головні події та деталі. А це означає, що вони вже впливають на сюжетну лінію Цірі. Фактично CDPR не бере роман за основу, але схоже, що гра підживлюється книгою.

The Witcher 4 розповідала небагато деталей останнім часом. Нам відомо, що бойовий стиль Цірі відрізнятиметься від Ґеральта, як і прийняття рішень. Студія перенесе головну героїню в північне королівство Ковір, яке нам показали під час технічної демонстрації геймплею. З нього стало відомо, що обличчя Цірі є “прямою копією моделі” з The Witcher 3. Увесь ажіотаж навколо продовження франшизи зробив CD Projekt Red однією з найдорожчих компаній в Європі. Наразі залишається чекати нових деталей — трейлерів, скриншотів, геймплея або натяків, яка мета Цірі в Ковірі.

