Новини Ігри 04.09.2025 comment views icon

Творці The Witcher 4 пов'яжуть сюжет з новим романом Сапковського

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Творці The Witcher 4 пов'яжуть сюжет з новим романом Сапковського
The Witcher 3 / CD Project RED

The Witcher 4 неочікувано повернеться до часів молодості Ґеральта, який описано в новій книзі Анджей Сапковського “Роздоріжжя круків”. Швидше за все, тема торкнеться мутацій.

30 вересня на українських полицях з’явиться новий роман-приквел про Ґеральта, який не встиг отримати прізвисько Блавікенський різник. Виявляється CD Projekt Red в майбутніх мандрах Цірі торкнеться тієї самої теми, що і книга — випробувань, що назавжди змінили життя відьмаків.

“Роздоріжжя круків” має розкрити, чому Школа Вовка припинила приймати новачків. Спойлерити причини не будемо, бо наразі головне те, що в The Witcher 4 Цірі проходить власні мутації, що створює очевидний зв’язок із книгою. Деякі джерела припускають, що CD Projekt Red може використати нову магічну катастрофу як сюжетний рушій — Друга Злиття Сфер, яке принесе у світ нову хвилю чудовиськ. Тому питання: чи потрібно повертати варварські випробування, оскільки без відьмаків людству стає дедалі важче виживати?

Фанати не обійшли це увагою й прямо спитали наративного директора CD Projekt Red Філіпа Вебера у X, чи вплине “Роздоріжжя круків” на гру. Його відповідь була стриманою, але не без натяків.

“Я не можу розкрити, як саме ми це зробимо, але “Сезон гроз” також вийшов під час розробки The Witcher 3, тож ми все ж намагалися включити деякі нові елементи. Ви можете очікувати щось подібне!” — каже Філіп Вебер.

Він уточнив, що поки ще не прочитав книгу повністю, але через роботу йому відомі головні події та деталі. А це означає, що вони вже впливають на сюжетну лінію Цірі. Фактично CDPR не бере роман за основу, але схоже, що гра підживлюється книгою.

The Witcher 4 розповідала небагато деталей останнім часом. Нам відомо, що бойовий стиль Цірі відрізнятиметься від Ґеральта, як і прийняття рішень. Студія перенесе головну героїню в північне королівство Ковір, яке нам показали під час технічної демонстрації геймплею. З нього стало відомо, що обличчя Цірі є “прямою копією моделі” з The Witcher 3. Увесь ажіотаж навколо продовження франшизи зробив CD Projekt Red однією з найдорожчих компаній в Європі. Наразі залишається чекати нових деталей — трейлерів, скриншотів, геймплея або натяків, яка мета Цірі в Ковірі.

Джерело: The Gamer

Популярні новини

arrow left
arrow right
GSC назвала дату релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 на PS5, передзамовлення відкрито — від 1799 грн
Фаталіті! Трейлер «Мортал Комбат 2» побив рекорд з переглядів — понад 100 млн за добу
Mafia: The Old Country отримала 76/100 на Metacritic — сильний сюжет, але "шаблонний геймплей"
"Це не кінець": бос Clair Obscur Expedition 33 натякає на сиквел або DLC
Перший трейлер Battlefield 6 — таємнича Pax Armata, війна на вулицях та анонс мультиплеєра
Фани Baldur's Gate 3 визначили найнепотрібніший підклас: "Здається досить безглуздим"
Гру Silent Hill f мали зняти в реальному місті Сайлент-Гілл, але завадила гора Фудзі
S.T.A.L.K.E.R. у 2D та піксельна Resident Evil: 19 анонсів з Фестивалю українських ігор у Steam
Передплатники PS Plus отримають три безплатні гри у серпні — серед них Lies of P
Ажіотаж навколо Witcher 4 зробив CD Projekt Red однією з найдорожчих компаній в Європі
Assassin's Creed Shadows отримала патч 1.0.7 — золоті катани, New Game+ та прокачка до 80 рівня
PS Plus у серпні отримає ще 11 нових ігор — серед них Mortal Kombat 1 та Marvel’s Spider-Man
Фани серіалу "Фолаут" розкрили "таємничу" роль Маколея Калкіна за формою вух
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Ласкаво просимо до Нью-Вегаса: новий погляд на другий сезон "Фолаут" і раптова дата виходу в 2025 році
Ексглава PlayStation: консолі досягли технічного плато, час робити їх доступнішими
Переплутали з терористом: поліція затримала 16-річного фана Resident Evil, який створив "занадто" реалістичний косплей
Патч 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2 додасть квест із старим персонажем трилогії, — інсайдери
Екс-працівник Bandai Namco вкрав настільки багато грошей, що довелось скоротити зарплати босам
Epic Games безплатно віддає головоломку з 92% схвальних відгуків
GSC вже активно розробляє два DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати