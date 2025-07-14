Ажіотаж навколо Witcher 4 зробив CD Projekt Red однією з найдорожчих компаній в Європі

The Witcher 4 / CD Projekt RED

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CD Projekt Red стала найдорожчою компанією в європейському Stoxx 600 — все через ажіотаж навколо The Witcher 4, до релізу якої ще мінімум два роки.

Польська студія CD Projekt на біржі випередила навіть гігантів зі сфери штучного інтелекту. На сьогодні акції компанії торгуються за співвідношенням ціни до очікуваного прибутку у 29-кратному розмірі — це найвищий показник серед компаній з індексу Stoxx 600. Студія обганяє за ринковою капіталізацією навіть Ubisoft та Take-Two, хоч ті володіють такими франшизами, як Assassin’s Creed чи GTA.

Причина дуже проста: майбутній реліз The Witcher 4, від якого інвестори очікують найбільший прибуток за всю історію. Аналітики прогнозують збільшення продажів у понад три рази у 2027 році, якщо вихід гри не перенесуть.

Що цікаво, подібне вже було перед релізом Cyberpunk 2077 п’ять років тому: тоді акції CD Projekt Red злетіли, але після проблемного релізу впали. Цього разу ситуація трохи обережніша — аналітики вважають акції компанії переоціненими на 21% від ринкової ціни, а дехто вже радить їх продавати. Якщо польська студія вирішить не повторювати помилки Cyberpunk, то ризиків щодо падіння акцій поменшає.

Безперечно для багатьох CDPR залишається топстудією в польському ігровому секторі. Інвестори цінують компанію не лише за популярність франшизи, а й за регулярну підтримку старих ігор: новий контент для Cyberpunk 2077 та оновлення Witcher 3 виходять досі. Крім того, попереду сиквел Cyberpunk та низка інших проєктів, зокрема неанонсованих.

Разом з тим, у червні польська студія показала 17-хвилинну технічну демонстрацію з Цірі та новими графічними технологіями на базі Unreal Engine, яку аналітики оцінили дуже високо. Саме ця демонстрація підлила масла у вогонь інвесторського ажіотажу.

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Серед інших деталей, які підвищили цікавість інвесторів до CD Projekt Red:

Witcher 4 вперше зосередиться не на Геральті, а на Цірі в головній ролі.

CDPR досі не проводила скорочень і навіть відкривала вакансії для звільнених із Microsoft.

За останні 12 місяців акції компанії майже подвоїлися, а зростання з початку року вже становить 40%.

Співголовний виконавчий директор CD Projekt Міхал Новаковський заявив, що компанія прагне прозоро інформувати ринок і одночасно підігрівати інтерес до релізу. Загалом той факт, що акції компанії високо оцінили інвестори класичний — для CDPR це історія знайома. Тепер головне, щоб нова The Witcher не повторила долю релізу Cyberpunk 2077.

Джерело: Bloomberg