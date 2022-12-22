Twitter блокує номери Google Voice під час автентифікації через SMS. Раніше доступ до платформи закрили 30 мобільним операторам

Схоже, Twitter відключив номери Google Voice від двофакторної автентифікації (2FA). Хоча це не перша компанія, яка блокує віртуальні телефонні номери для верифікації через SMS, ця зміна може бути пов’язана з агресивними кроками генерального директора Ілона Маска, спрямованими на видалення ботів з платформи.

Крім того, як повідомляє 9to5Google, акаунти користувачів, які вже раніше пройшли автентифікацію за допомогою Google Voice, також можуть бути заблокованими.

Після того, як Ілон Маск придбав Twitter та обійняв посаду генерального директора (яку він покине, як тільки знайде “достатньо дурного” наступника), він активно виступає за знищення ботів з платформи.

Раніше цього місяця Platformer писав, що компанія заблокувала трафік від 30 операторів мобільного зв’язку по всьому світу, включаючи мережі з росії, Індонезії, Індії та Малайзії. Після цього доступ до сотні тисяч облікових записів був заблокований — навіть до реальних, які використовували номери операторів для 2FA.

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Це також сталося одразу після того, як Маск пообіцяв “сюрприз для ботів”.

The bots are in for a surprise tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

Пізніше компанія швидко розблокувала операторів і повідомила їх, що проблеми з обслуговуванням виникли через “зміни конфігурації маршрутизації”. Google Voice у статті не згадується, але відомо, що кожен користувач Gmail може скористатися службою для створення безплатного віртуального номера — що робить Google Voice, безперечно, зручним інструментом автентифікації для ботів, шахраїв і спамерів.

Якщо ви налаштували свій обліковий запис Twitter з автентифікацією Google Voice, є можливість змінити його, не звертаючись до служби підтримки. Треба перейти у Налаштування Twitter — Безпека та доступ до облікового запису — Безпека — Двофакторна автентифікація, щоб видалити цей номер і додати лінію основного оператора.

Утім такий крок навряд чи допоможе українцям — раніше стало відомо про проблеми з верифікацією для користувачів з України. При налаштуванні двоетапної автентифікації у Twitter, соцмережа не дозволяє додати номер телефона з українським кодом “+380”: у переліку країн Україна взагалі відсутня, а ввести код вручну соцмережа не дозволяє.