Twitter блокує номери Google Voice під час автентифікації через SMS. Раніше доступ до платформи закрили 30 мобільним операторам

Схоже, Twitter відключив номери Google Voice від двофакторної автентифікації (2FA). Хоча це не перша компанія, яка блокує віртуальні телефонні номери для верифікації через SMS, ця зміна може бути пов’язана з агресивними кроками генерального директора Ілона Маска, спрямованими на видалення ботів з платформи.

Крім того, як повідомляє 9to5Google, акаунти користувачів, які вже раніше пройшли автентифікацію за допомогою Google Voice, також можуть бути заблокованими.

Після того, як Ілон Маск придбав Twitter та обійняв посаду генерального директора (яку він покине, як тільки знайде “достатньо дурного” наступника), він активно виступає за знищення ботів з платформи.

Раніше цього місяця Platformer писав, що компанія заблокувала трафік від 30 операторів мобільного зв’язку по всьому світу, включаючи мережі з росії, Індонезії, Індії та Малайзії. Після цього доступ до сотні тисяч облікових записів був заблокований — навіть до реальних, які використовували номери операторів для 2FA.

Це також сталося одразу після того, як Маск пообіцяв “сюрприз для ботів”.

The bots are in for a surprise tomorrow

— Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022