У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

При налаштуванні двоетапної автентифікації у Twitter, соцмережа не дозволяє додати номер телефона з українським кодом “+380”.
Спроба додати номер телефона у Twitter завершується на етапі вибору коду країни — у переліку Україна взагалі відсутня, а ввести код вручну соцмережа не дозволяє.
He deleted Ukraine from verification that was his main task from Russians I believe https://t.co/LW6QHnyB3A
— Housepainter (@go2the5dogs) December 13, 2022
Користувачі звинувачують у проблемах нового генерального директора Twitter Ілона Маска, який своїми оновленнями вже неодноразово спричиняв “злами” у соцмережі. Так, через введення передплати Twitter Blue, яка надає кожному за $8 на місяць “синю галочку” соцмережу заполонили “перевірені” боти та тролі.
Twitter Blue повертається: з обов’язковим підтвердженням номера телефону та вищою ціною на iOS — $11/міс
Однак дехто пише, що проблеми з підтвердженням через номер телефону виникали й раніше. Зокрема при змінах пароля чи блокуванні акаунтів — відновити їх можна було лише за допомогою пошти.
Це ще до маска було 100%. Мені знесли акаунт і за допомогою смс я не змогла його поновити, лише через пошту.
— русофобія/russophobia (@faina_molodycia) December 13, 2022
Станом на ранок 13 грудня проблема не вирішена.
Верифікація не доступна ані через браузер, ані через мобільний застосунок для iOS.
В українців також відсутня можливість налаштувати двофакторну автентифікацію через номер телефону. Коли я спробувала ввімкнути функцію у мобільному застосунку, Twitter запропонував натомість додати адресу електронної пошти.
Через браузер Twitter пропустив мене до віконця, де треба було ввести номер, але знову ж таки українського коду “+380” серед запропонованих не було.
Раніше Маск вже викликав гнів зі сторони української спільноти у Twitter — зокрема тоді, коли вирішив запропонувати власне рішення щодо припинення війни в Україні. Мільярдер запропонував віддати Крим росії, надати Україні нейтральний статус та провести референдуми на окупованих територіях під наглядом ООН.
Ілон Маск влаштував у Twitter опитування щодо “миру між Україною та росією” — він, серед іншого, запропонував віддати окупантам Крим