У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

При налаштуванні двоетапної автентифікації у Twitter, соцмережа не дозволяє додати номер телефона з українським кодом “+380”.

Спроба додати номер телефона у Twitter завершується на етапі вибору коду країни — у переліку Україна взагалі відсутня, а ввести код вручну соцмережа не дозволяє.

He deleted Ukraine from verification that was his main task from Russians I believe https://t.co/LW6QHnyB3A

— Housepainter (@go2the5dogs) December 13, 2022