Новини

У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

При налаштуванні двоетапної автентифікації у Twitter, соцмережа не дозволяє додати номер телефона з українським кодом “+380”. 

Спроба додати номер телефона у Twitter завершується на етапі вибору коду країни — у переліку Україна взагалі відсутня, а ввести код вручну соцмережа не дозволяє. 

Користувачі звинувачують у проблемах нового генерального директора Twitter Ілона Маска, який своїми оновленнями вже неодноразово спричиняв “злами” у соцмережі. Так, через введення передплати Twitter Blue, яка надає кожному за $8 на місяць “синю галочку” соцмережу заполонили “перевірені” боти та тролі.

Курс
МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ
Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
manager

Twitter Blue повертається: з обов’язковим підтвердженням номера телефону та вищою ціною на iOS — $11/міс

Однак дехто пише, що проблеми з підтвердженням через номер телефону виникали й раніше. Зокрема при змінах пароля чи блокуванні акаунтів  — відновити їх можна було лише за допомогою пошти. 

Станом на ранок 13 грудня проблема не вирішена.

У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

Верифікація не доступна ані через браузер, ані через мобільний застосунок для iOS. 

У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефонаУ Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

В українців також відсутня можливість налаштувати двофакторну автентифікацію через номер телефону. Коли я спробувала ввімкнути функцію у мобільному застосунку, Twitter запропонував натомість додати адресу електронної пошти.

У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефонаУ Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

Через браузер Twitter пропустив мене до віконця, де треба було ввести номер, але знову ж таки українського коду “+380” серед запропонованих не було.

11

Раніше Маск вже викликав гнів зі сторони української спільноти  у Twitter — зокрема тоді, коли вирішив запропонувати власне рішення щодо припинення війни в Україні. Мільярдер запропонував віддати Крим росії, надати Україні нейтральний статус та провести референдуми на окупованих територіях під наглядом ООН.

Ілон Маск влаштував у Twitter опитування щодо “миру між Україною та росією” — він, серед іншого, запропонував віддати окупантам Крим


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати