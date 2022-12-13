У Twitter “зламалась” верифікація — користувачі з України не можуть додати номер телефона

При налаштуванні двоетапної автентифікації у Twitter, соцмережа не дозволяє додати номер телефона з українським кодом “+380”.

Спроба додати номер телефона у Twitter завершується на етапі вибору коду країни — у переліку Україна взагалі відсутня, а ввести код вручну соцмережа не дозволяє.

He deleted Ukraine from verification that was his main task from Russians I believe https://t.co/LW6QHnyB3A — Housepainter (@go2the5dogs) December 13, 2022

Користувачі звинувачують у проблемах нового генерального директора Twitter Ілона Маска, який своїми оновленнями вже неодноразово спричиняв “злами” у соцмережі. Так, через введення передплати Twitter Blue, яка надає кожному за $8 на місяць “синю галочку” соцмережу заполонили “перевірені” боти та тролі.

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Однак дехто пише, що проблеми з підтвердженням через номер телефону виникали й раніше. Зокрема при змінах пароля чи блокуванні акаунтів — відновити їх можна було лише за допомогою пошти.

Це ще до маска було 100%. Мені знесли акаунт і за допомогою смс я не змогла його поновити, лише через пошту. — русофобія/russophobia (@faina_molodycia) December 13, 2022

Станом на ранок 13 грудня проблема не вирішена.

Верифікація не доступна ані через браузер, ані через мобільний застосунок для iOS.

В українців також відсутня можливість налаштувати двофакторну автентифікацію через номер телефону. Коли я спробувала ввімкнути функцію у мобільному застосунку, Twitter запропонував натомість додати адресу електронної пошти.

Через браузер Twitter пропустив мене до віконця, де треба було ввести номер, але знову ж таки українського коду “+380” серед запропонованих не було.

Раніше Маск вже викликав гнів зі сторони української спільноти у Twitter — зокрема тоді, коли вирішив запропонувати власне рішення щодо припинення війни в Україні. Мільярдер запропонував віддати Крим росії, надати Україні нейтральний статус та провести референдуми на окупованих територіях під наглядом ООН.