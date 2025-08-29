Новини Кіно 29.08.2025 comment views icon

"У 1967-му не було чатботів та іншого лайна": Стівен Кінг виправив давню помилку книги у фільмі "Довга хода"

Катерина Даньшина

Редактор новин

Кадри з фільму "Довга хода"

Стівен Кінг виправив давню помилку з книги “Довга хода” завдяки новій екранізації.

“Довга хода” — це фільм, знятий на основі одного з перших творів Кінга, виданого під псевдонімом Річард Бахман. В центрі сюжету перебуває антиутопічна Америка, де головною розвагою слугує захід за участі 100 хлопців-підлітків, які мають безперервно йти вздовж маршруту №1. Якщо учасники зупиняться або ж занадто повільно рухатимуться, то будуть розстріляні. Фіналіст отримає “все, що захоче”.

Кадри з фільму “Довга хода”

Утім під час написання книги Стівен Кінг допустився “прикрої помилки” щодо вказаної швидкості ходьби, яку зрештою доручив виправити в сценарії екранізації. Під час сесії запитань на Reddit один фанат запитав письменника, чому той вказав у книзі швидкість 4 милі/год, а той відповів:

“На той час я думав, що саме такою має бути швидкість ходьби. Я запропонував Дж. Т. Моллнеру [сценарист фільму “Довга хода”] змінити її на 3 милі/год в екранізації і це зробили. Це більш реалістично. На свій захист, скажу, що у 1967 роціПопри те, що книга вийшла у 1979 році, Кінг почав писати її ще першокурсником Університету Мену. не було ні інтернету, ні чатботів, ні іншого подібного лайна”.

Водночас інший фан зазначив, що вказана початково швидкість збігається з тією, яку “військові використовують для свого темпу бігу за фіксованим часом”, тому помилка не критична.

Кадри з фільму “Довга хода”

Кінга також запитали, чим він надихався під час написання твору. Письменник каже, що конкретна ситуація чи подія на це не вплинули, було лише бажання розповісти про змагання на виживання:

“Я думав, що було б доволі моторошно показати змагання, де переможених вбивають. Це було давно, ще до “Голодних ігор” та “Гри в кальмара”.

Цікаво, що після років невдалих спроб, екранізувати “Довгу ходу” доручили саме режисеру Френсісу Лоуренсу, який раніше зняв серію фільмів “Голодні ігри” зі схожою ідеєю — група підлітків бере участь у змаганнях, де виживає лише один.

Кадри з фільму “Довга хода”

У “Довгій ході” знялись Купер Гоффман, Бен Ван, Девід Джонссон та Чарлі Пламмер у ролі учасників, а також Марк Гемілл, що втілив образ безжального майора.

Світова прем’єра фільму призначена на 12 вересня (в Україні днем раніше). Перші реакції вже визначили його, як “двогодинну панічну атаку”, що може “розтрощити” вам серце.

Джерело: Games Radar

