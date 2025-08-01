Дійсно “Довга хода”: акторів нової екранізації Стівена Кінга змусили ходити до 25 км на день

Кадр з фільму "Довга хода"

Акторам фільму-антиутопії “Довга хода” довелось долати від 12 до 25 км на день, аби правдиво відобразити хід жорстоких змагань “йди або помри” з однойменного роману Стівена Кінга.

Якщо коротко про сюжет: в центрі історії — антиутопічна Америка, де головною розвагою слугує захід під назвою “Довга хода” за участі 50 хлопців-підлітків, які мають безперервно йти вздовж маршруту №1. Якщо учасники зупиняться або ж занадто повільно рухатимуться, то будуть розстріляні. Тоц, хто дійде до фінішу, отримає приз на свій вибір.

Гарретт Верінг, який грає учасника конкурсу “йди або помри” Стеббінса, розповів EW, що під час знімань спробував потай відстежувати кількість кроків, яку долатимуть акторів — фінальний результат шокував усіх.

“У мене весь час був телефон у рюкзаку, тому мені довелося його ховати, але в мене був лічильник. Ми всі проходили від 12 до 25 км на день. То скільки ж це? Від 25 000 до 30 000 кроків?”.

Його колега Тут Ньоот, який грає Артура, додав, що таке навантаження було важким першочергово з погляду психології, а не фізично.

“Я не думаю, що це щось таке, чого ми ще ніколи не робили — просто постійно рухатися. Важко було подумки занурюватися в цей розумовий простір, залишатися замкненим і ставитися до кожної сцени так, ніби вона нова, бо ми робимо це так багато разів”.

Верінг також згадав традицію, яку вигадала знімальна група на честь вибування кожного нового персонажа, аби трохи розвеселити команду. Щоправда, чорним гумором.

“Наші чудові рекламні режисери зробили для нас значки з написом “Із Днем смерті”, і ми передавали їх тим, хто мав цього дня “померти”. У нас також були повітряні кульки, що було своєрідним святкуванням довгої, але добре зробленої прогулянки”.

“Довга хода” здебільшого представляється очима 16-річного юнака Реймонда Гарраті, якого зіграв Купер Гоффман. Однак найвідомішим актором, який доєднався до фільму, став Марк Гемілл — він грає майора-психопата, який тероризує учасників ходи й може стерти з вашої пам’яті доброту та чесноти Люка Скайвокера. Сам Гемілл говорив, що ідея стрічки одразу нагадала йому про підліткові роки в Японії, де він навчався в школі поруч з військовою базою США.

“Я знаю, хто цей чоловік: я бачив його на власні очі (про свого персонажа). Я бачив, як офіцери випробовували хлопців під палючим сонцем, і вони були надзвичайно жорстокими. Якщо тебе знудить, тебе змусять це з’їсти. Це жахливо”.

Історію Кінга намагались екранізуватись протягом 40 років: наприкінці 1980-х пропозицію отримав Джордж А. Ромеро; у 2007-му права на екранізацію перейшли до режисера “Втечі з Шоушенка” Френка Дарабонта; а одну з останніх спроб здійснив Андре Овредал (“Страшні історії для розповіді в темряві»”). Зрештою втілити ідею у життя вдалося режисеру “Голодних ігор” Френсісу Лоуренсу та сценаристу Дж. Молнеру.

“Я переглянув всю книгу та взяв те, що хотів зберегти. ДНК та теми, які Стівен Кінг вклав у свій оригінальний роман”, — говорив Молнер. “Хоча він писав про конкретні речі свого часу, я відчуваю, що їхня актуальність залежить від покоління, і хотів упевнитися, що ми це зберегли. Краса, кохання та історія дружби разом із жорстокістю безнадії та жаху. Якби ця книга потрапила не в ті руки, студії чи режисерів, її можна було б каструвати. Тож я дуже радий, що нам вдалося зберегти суть, яку вона має”.

Раніше нам вже демонстрували пару трейлерів, які загалом отримали позитивне сприйняття. Готовий результат можна буде побачити вже з 11 вересня в кінотеатрах.

“Довга хода” — лише одна з багатьох екранізацій Кінга, яка вийде у 2025 році. Раніше глядачам представили горор “Мавпа”, науково-фантастичний фільм “Життя Чака” з Томом Гіддлстоном, а також серіал жахів “Інститут”; далі також чекаємо на приквел про Пеннівайза “Ласкаво просимо до Деррі” та “Людину, що біжить” з Гленом Павеллом.

Джерело: EW, Deadline, Variety