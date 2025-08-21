Перші реакції на фільм-антиутопію "Довга хода": двогодинна панічна атака, що "розтрощить" вам серце

Кадри з фільму "Довга хода"

Здається, фільм “Довга хода” аж занадто вразив глядачів: у перших реакціях ті розсипаються в похвалі, визначаючи його “як найкращу екранізацію Стівена Кінга” і “одну з найефектніших стрічок року”, що безумовно має принести “Оскара” молодим акторам.

Лорен Мілічі з GamesRadar+ описала фільм як “двогодинну панічну атаку”, тоді як Айві Скотт з Inverse каже, що стрічка “розтрощила їй серце”, а Купер Гоффман і Девід Джонсон “народилися, щоб ходити поруч один з одним”. Расс Мілгельм з The Direct погодився з останнім визначенням, додавши, що дует “безперечно гідний Оскара”, а сама “Довга хода” є “неймовірно болісною, жахливою і травмуючою”.

“Довга хода” – це, безумовно, один з найсильніших емоційних ударів року”, — написала Перрі Немірофф з Collider. “Я читала цю книгу досить багато разів. Можна подумати, що я готова пережити теми історії та найзворушливіші моменти. Ні. Я виснажена – і фільм цього заслужив. Видно, що оригінальний матеріал був адаптований кимось, хто справді розуміє його”.

"Довга хода" вас розтрощить. Крапка", — стверджує цифровий координатор Lionsgate Ноа Левін. "Я не часто проливаю сльози під час фільму. Стівен Кінг у найкращій формі… і найсмертоноснішій. Джей Ті Моллнер та Френсіс Лоуренс — ідеальний союз".

“У “Довгій ході” Купер Гоффман та Девід Джонсон демонструють бездоганну, виняткову гру”, — додає Кортні Говард з Variety. “Пронизлива, захоплива, емоційна та провокаційна, блискуча екранізація Стівена Кінга та один із найкращих фільмів року. Видатне досягнення, що нагадує “Чужих” та “Цілісно-металеву оболонку”.

Після усіх цих слів варто нагадати, що до перших реакцій слід відноситись з певною долею скептицизму. Ранні покази мають обмежену кількість глядачів, здебільшого з тих авторів, що надають надійні позитивні думки в соцмережах; тоді як ширше коло критиків опублікує свої офіційні рецензії за тиждень-два. В той самий час тести показів “Довгої ходи” на початку року пройшли надзвичайно добре, до того ж режисером виступив творець “Голодних ігор” Френсіс Лоуренс, а сценарій адаптував Джей Ті Моллнер, відомий торішнім інді-хітом “Переслідувач” з 95% на Rotten Tomatoes, тож, можливо, з цього таки вийшло щось цікаве.

Нагадаємо, що “Довга хода” показує антиутопічну Америку, де головною розвагою слугує захід за участі 50 хлопців-підлітків, які мають безперервно йти вздовж маршруту №1. Якщо учасники зупиняться або ж занадто повільно рухатимуться, то будуть розстріляні. Той, хто дійде до фінішу, отримає приз на свій вибір.

Головні ролі взяли на себе Купер Гоффман, Бен Ван, Джуді Грір, Гарретт Верінг, Роман Гріффін Девіс, Чарлі Пламмер та Девід Джонссон. Тоді як Марк Гемілл з’являється в ролі антагоніста — майора-психопата, який тероризує учасників ходи.

Голлівуд намагався екранізувати історію Кінга протягом 40 років: у 1988 році пропозицію отримав Джордж А. Ромеро; у 2007-му права на екранізацію перейшли до режисера “Втечі з Шоушенка” Френка Дарабонта; а одну з останніх спроб здійснив Андре Овредал (“Страшні історії для розповіді в темряві”). Зрештою втілити цю ідею у життя вдалося лише нині.

Світова прем’єра фільму “Довга хода” призначена на 12 вересня (в Україні днем раніше).

