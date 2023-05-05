У Apple рекордні квартальні продажі iPhone та майже 1 млрд активних передплат

Apple оприлюднила звіт про доходи в минулому фінансовому кварталі (завершився 1 квітня 2023 року), де компанія встановила березневий квартальний рекорд виторгу від iPhone і досягла 1 млрд активних передплатників.

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Загалом компанія заробила $94,8 млрд – це на 3% менше, ніж торік, але більше, ніж очікували аналітики. Чистий прибуток Apple склав $24,16 млрд, а прибуток на акцію – $1,52.

Квартальні продажі за категоріями:

iPhone: $51,33 млрд (в порівнянні з $48,84 млрд торік)

Mac: $7,17 млрд (в порівнянні $7,80 млрд торік)

iPad: $6,67 млрд (в порівнянні $6,69 млрд торік)

Пристрої для носіння, дім та аксесуари: $8,76 млрд (в порівнянні $8,43 млрд торік)

Послуги: $20,91 млрд (в порівнянні з $20,97 млрд торік)

Високі показники доходу від послуг в основному зумовлені зростанням передплат, які оформили клієнти Apple в App Store, iCloud, AppleCare тощо.

Нині компанія звітує про понад 975 млн активних передплат – де 40 млн додались протягом останніх трьох місяців, і понад 150 млн загалом за останній рік. За словами фінансового директора Apple Луки Маестрі, ще три роки тому Apple мала лише половину з сьогоднішньої кількості передплат.

Оновлення щодо конкретної кількості активних пристроїв не надали, окрім посилання на «понад 2 мільярди», про які компанія оголошувала ще в лютому.

Генеральний директор Apple Тім Кук в інтерв’ю CNBC сказав, що попри важку макроекономічну ситуацію, компанія не розглядає широкі скорочення.