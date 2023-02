Apple відзвітувала про найбільший спад квартального доходу з 2016 року та 2 млрд активних пристроїв у світі

У ніч проти 3 лютого Apple відзвітувала за останній квартал 2022 року (закінчився 31 грудня 2022 року) та відзначила чергову важливе досягнення — кількість пристроїв з активною встановленою базою Apple перевалила за 2 мільярди. Це означає, що в активному користуванні в усьому світі перебуває понад 2 млрд iPhone, iPad, Mac та інших пристроїв. Та є і погана новина — спад квартального доходу. Вибрали головне зі звіту.

За підсумками різдвяного кварталу виторг Apple склав $117,2 млрд — на 5% менше, ніж в аналогічному періоді 2021 року. Це сталося вперше з 2019 року і це найбільший спад квартального доходу з 2016 року.

Гендиректор Apple Тім Кук назвав три фактори, які вплинули на фінансові результати компанії: зміцнення курсу долара, проблеми з виробництвом у Китаї (ми багато писали про це раніше), які вплинули на постачання iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, та загальна макроекономічна ситуація.

Більшість напрямків бізнесу показали спад, за винятком потужного зростання iPad та сервісів. Apple окремо зазначає, що Сервіси встановили новий рекорд з виторгу — $20,7 млрд проти $19,5 млрд рік тому. Детальні дані щодо продажів Apple за основними категоріями нижче:

У всіх регіонах спостерігається спад виторгу. Найсильніше продажі Apple впали в Китаї та Європі, що загалом цілком очікувано. Водночас на домашньому ринку США також відчутний спад. Детальні дані щодо виторгу Apple за регіонами — у таблиці нижче.

Ця цифра — яскраве свідчення швидкого зростання компанії, яка перетнула позначку 1 мільярд активних пристроїв у 2016 році та досягла 1,5 мільярда на початку 2020 року. Востаннє Apple ділилася статистикою щодо активних пристроїв рівно рік тому — тоді завдяки рекордним продажам парк пристроїв Apple перевищив 1,8 млрд.

Можна також згадати, що на початку року iPhone виповнилося 16 років, а у вересні 2021 року лінійка перетнула позначку у 2 млрд проданих екземплярів. На сьогодні у світі використовується близько 800 мільйонів смартфонів Apple — приблизно один пристрій на кожні 10 людей на планеті.

Number of Apple devices being used worldwide:

2023: 2 billion

2022: 1.8 billion

2021: 1.65 billion

2020: 1.5 billion

2019: 1.4 billion

2018: 1.3 billion

2017: 1.2 billion

2016: 1 billion

2015: 900 million

2014: 800 million

2013: 700 million

2013: 600 million

2012: 500 million

