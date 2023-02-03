Apple відзвітувала про найбільший спад квартального доходу з 2016 року та 2 млрд активних пристроїв у світі

У ніч проти 3 лютого Apple відзвітувала за останній квартал 2022 року (закінчився 31 грудня 2022 року) та відзначила чергову важливе досягнення — кількість пристроїв з активною встановленою базою Apple перевалила за 2 мільярди. Це означає, що в активному користуванні в усьому світі перебуває понад 2 млрд iPhone, iPad, Mac та інших пристроїв. Та є і погана новина — спад квартального доходу. Вибрали головне зі звіту.

Перше за три роки падіння квартального доходу Apple

За підсумками різдвяного кварталу виторг Apple склав $117,2 млрд — на 5% менше, ніж в аналогічному періоді 2021 року. Це сталося вперше з 2019 року і це найбільший спад квартального доходу з 2016 року.

Гендиректор Apple Тім Кук назвав три фактори, які вплинули на фінансові результати компанії: зміцнення курсу долара, проблеми з виробництвом у Китаї (ми багато писали про це раніше), які вплинули на постачання iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, та загальна макроекономічна ситуація.

Більшість напрямків бізнесу показали спад, за винятком потужного зростання iPad та сервісів. Apple окремо зазначає, що Сервіси встановили новий рекорд з виторгу — $20,7 млрд проти $19,5 млрд рік тому. Детальні дані щодо продажів Apple за основними категоріями нижче:

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Квартальні продажі за категоріями:

iPhone — $65,7 млрд (спад на 8,17%);

Mac — $7,7 млрд (спад на 28,66%);

iPad — $9,4 млрд (ріст на 29,6%);

Натільні пристрої, пристрої для дому та аксесуари (AirPods, Apple Watch, HomePod та інші) — $13,5 млрд (спад на 8,3%);

Сервіси (Apple Music, Apple TV+ та інші) — $20,7 млрд (ріст на 6,4%).

У всіх регіонах спостерігається спад виторгу. Найсильніше продажі Apple впали в Китаї та Європі, що загалом цілком очікувано. Водночас на домашньому ринку США також відчутний спад. Детальні дані щодо виторгу Apple за регіонами — у таблиці нижче.

Розподіл виторгу за регіонами

Регіон Тримісячний період, що завершився 31 грудня 2022 року, млрд дол. Тримісячний період, що завершився 25 грудня 2021 року, млрд дол. Америка 49,278 51,496 Європа 27,681 29,749 Китай 23,905 25,783 Японія 6,755 7,107 Решта Азії 9,535 9,810 Всього 117,154 123,945 Тім Кук також розповів, що Apple скорочує витрати та уповільнює наймання співробітників. Водночас він наголосив, що скорочення штату стане крайнім заходом, на який компанія може піти у разі сильного погіршення ситуації. Наразі Apple вважає, що їй вдасться пройти через непрості часи без масових звільнень. Акції Apple на премаркеті після публікації звіту дещо впали в ціні, але загалом це звична ситуація.

2 мільярди активних пристроїв

Ця цифра — яскраве свідчення швидкого зростання компанії, яка перетнула позначку 1 мільярд активних пристроїв у 2016 році та досягла 1,5 мільярда на початку 2020 року. Востаннє Apple ділилася статистикою щодо активних пристроїв рівно рік тому — тоді завдяки рекордним продажам парк пристроїв Apple перевищив 1,8 млрд.

Можна також згадати, що на початку року iPhone виповнилося 16 років, а у вересні 2021 року лінійка перетнула позначку у 2 млрд проданих екземплярів. На сьогодні у світі використовується близько 800 мільйонів смартфонів Apple — приблизно один пристрій на кожні 10 людей на планеті.

Number of Apple devices being used worldwide: 2023: 2 billion

2022: 1.8 billion

2021: 1.65 billion

2020: 1.5 billion

2019: 1.4 billion

2018: 1.3 billion

2017: 1.2 billion

2016: 1 billion

2015: 900 million

2014: 800 million

2013: 700 million

2013: 600 million

2012: 500 million — Jon Erlichman (@JonErlichman) February 2, 2023

Чималу кількість активних пристроїв Apple можна хіба що порівняти з понад 3 мільярдами активних пристроїв Android — водночас Google повідомляла про це досягнення ще у травні 2022 року і насправді їх набагато більше, адже офіційна статистика не враховує пристрої, які використовують інші прошивки Android без доступу до Google Play Store. До таких, наприклад, відносяться пристрої Amazon із Fire OS, а також смартфони різних китайських виробників.

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З огляду на усі труднощі, порушення ланцюжків постачання та виклики бізнесу, спричинені спочатку пандемією, а наразі війною та спадом світової економіки, це неабияке досягнення. До речі, Apple — єдина із «великої п’ятірки» ІТ-компаній FAANG (абревіатура Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) уникла масових скорочень персоналу, переважно, тому що утримувалась від надмірного роздування штату під час пандемії — за три роки штат Apple збільшився приблизно на 20%, тоді як інші майже подвоїли кількість співробітників. Окрім того, CEO Apple Тім Кук сам ініціював скорочення власної зарплатні на понад 40% — $49 млн замість $84 млн (у 2022 році).