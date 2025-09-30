Новини Ігри 30.09.2025 comment views icon

У Borderlands 4 знайшли місію, яка тролить пафосність Dark Souls та Bloodborne

Маргарита Юзяк

У Borderlands 4 знайшли місію, яке тролить пафосність Dark Souls та Bloodborne
Borderlands 4 / Gearbox

У Borderlands 4 знайшли побічну місію, яка висміює пафосність і заплутаність ігор FromSoftware. Gearbox заради жарту вирішила повторити наратив Dark Souls, Elden Ring та Bloodborne.

Завдання під назвою “Пробач мені” (Forgive Me) це водночас і пародія, і любовний лист до FromSoftware. Його створив головний сценарист Borderlands 4 Сем Вінклер, надихнувшись власним жартом у соцмережах ще у 2022 році про пафос Soulsborne-історій. Ідея не загубилася — і стала місією в грі. Ще окремо додамо, Gearbox показала перше DLC до Borderlands 4 з новим регіоном і роботом, який обожнює азарт. Може і там будуть подібні кумедні місії.

Нижче присутні спойлери до завдання “Пробач мені” 

Починається вона непомітно — квест не позначено на мапі. У районі Cuspid Climb у Terminus Harbors є печера з водоспадом, що витікає з гігантського черепа. Біля меча, застряглого у вогні, на гравця нападає психопат. Після битви та перемоги, ви отримаєте осквернену стрілу. А після цього почуєте слова “Занзібарт… пробачте”. Так запускається приховане завдання з ціллю “Знайти місце спочинку Занзібарта” — без жодних підказок чи маркерів.

У Borderlands 4 знайшли місію, яке тролить пафосність Dark Souls та Bloodborne
Перша печера з водоспадом в Cuspid Climb у Terminus Harbors / Borderlands 4

Далі шлях лежить до другої печери — вже в Кам’яному Лісі на півночі Terminus Harbors — туди можна дістатися, зачепившись крюком. Там на вас чекає бій із Проклятим Мірмідоном Жорстокого Світанку, після якого з’являється головний сюрприз квесту — Вікаріас, Співак Знань. Цей персонаж — щось середнє між фентезійним мудрецем і дивакуватим дідом. Він 10 хвилин безперервно розповідає про “Рівнину Розбитого Скла”, “Небувалу Зелень”, “Червоний Реквієм” та десятки інших назв, яких гравець ніколи не чув.

У Borderlands 4 знайшли місію, яке тролить пафосність Dark Souls та Bloodborne
Друга печера, куди треба забиратися з крюком / Borderlands 4

Це очевидна пародія на надмірний пафос, вирвані з контексту фрази й часто заплутані історії, за які Soulsborne-ігри одночасно критикують і обожнюють. Але попри тролінг, “Пробач мені” все-таки створена з великою повагою до цих проєктів. Зате іншу місію розробники додали зовсім за інших причин — для ексвласника Gearbox зробили “великодку” на сміттєзвалищі.

Джерело: PC Gamer

