У Borderlands 4 знайшли місію, яка тролить пафосність Dark Souls та Bloodborne

Borderlands 4 / Gearbox

У Borderlands 4 знайшли побічну місію, яка висміює пафосність і заплутаність ігор FromSoftware. Gearbox заради жарту вирішила повторити наратив Dark Souls, Elden Ring та Bloodborne.

Завдання під назвою “Пробач мені” (Forgive Me) це водночас і пародія, і любовний лист до FromSoftware. Його створив головний сценарист Borderlands 4 Сем Вінклер, надихнувшись власним жартом у соцмережах ще у 2022 році про пафос Soulsborne-історій. Ідея не загубилася — і стала місією в грі. Ще окремо додамо, Gearbox показала перше DLC до Borderlands 4 з новим регіоном і роботом, який обожнює азарт. Може і там будуть подібні кумедні місії.

Нижче присутні спойлери до завдання “Пробач мені”

Починається вона непомітно — квест не позначено на мапі. У районі Cuspid Climb у Terminus Harbors є печера з водоспадом, що витікає з гігантського черепа. Біля меча, застряглого у вогні, на гравця нападає психопат. Після битви та перемоги, ви отримаєте осквернену стрілу. А після цього почуєте слова “Занзібарт… пробачте”. Так запускається приховане завдання з ціллю “Знайти місце спочинку Занзібарта” — без жодних підказок чи маркерів.

Далі шлях лежить до другої печери — вже в Кам’яному Лісі на півночі Terminus Harbors — туди можна дістатися, зачепившись крюком. Там на вас чекає бій із Проклятим Мірмідоном Жорстокого Світанку, після якого з’являється головний сюрприз квесту — Вікаріас, Співак Знань. Цей персонаж — щось середнє між фентезійним мудрецем і дивакуватим дідом. Він 10 хвилин безперервно розповідає про “Рівнину Розбитого Скла”, “Небувалу Зелень”, “Червоний Реквієм” та десятки інших назв, яких гравець ніколи не чув.

Це очевидна пародія на надмірний пафос, вирвані з контексту фрази й часто заплутані історії, за які Soulsborne-ігри одночасно критикують і обожнюють. Але попри тролінг, “Пробач мені” все-таки створена з великою повагою до цих проєктів. Зате іншу місію розробники додали зовсім за інших причин — для ексвласника Gearbox зробили “великодку” на сміттєзвалищі.

