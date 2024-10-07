У четвертому сезоні серіалу «Відьмак» з’явиться ще один колега Ґеральта

Четвертий сезон серіалу додасть відьмаків, яких глядачі вже бачили. Незрозуміло, що вони робитимуть там за сюжетом, але авторів серіалу такі невідповідності не зупиняють.

Раніше повідомлялося, що відьмак Коен, якого зіграв Зейтс Атур, повернеться у четвертому сезоні. Востаннє глядачі бачили Коена з Весеміром та відьмаками Школи Вовка у замку Каер Морхен. У романах Сапуовського Коен з’являється на короткий момент у самому кінці саги. Зараз стало відомо, що у сезоні з’явиться ще один відьмак.

Глядачі знов побачать руде втілення Ламберта, якого грає Пол Буліон. Хоча у нього була відносно невелика роль у серіалі, але колись автори розглядали навіть спін-офф, зосереджений ньому та Коені. Втім, можлива й ретроспективна сцена з обома відьмаками та новим виконавцем ролі Ґеральта.

Цікавіший варіант полягає в тому, що серіал представить нову сюжетну лінію за участю відьмаків, щоб вони знов зустрілися з Ґеральтом. Це вимагає чергової зміни книжних подій, але коли режисерів серіалу це зупиняло?

Не буде несподіванкою, якщо під час адаптації Гемсворта як Ґеральта він знову буде взаємодіяти з цими персонажами в четвертому сезоні. Це може статися через зміни в сюжеті романів або через епізоди спогадів, які б поверталися до вирішальних моментів. Втім, сцени з минулого можуть показувати попередні моменти історії, яких глядачі раніше не бачили. Так чи інакше, а возз’єднання відьмаків у четвертому сезоні можна вважати підтвердженим.

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Джерело: Redanian Intelligence