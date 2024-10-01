Минуло майже два роки від оголошення, що Ліам Гемсворт зіграє Ґеральта у серіалі «Відьмак». Відтоді актор не говорив про серіал публічно, і ось сказав.

Ліам розповів, як отримав роль Ґеральта з Рівії, коли Генрі Кавілл покинув серіал. Він грав у The Witcher колись давно, не читав книг та не дивився серіал, але, схоже вир

«Я не бачив телешоу. І книжок я не читав. Але я грав у відеогру років десять чи щось тому. Вона й досі є однією з найкращих відеоігор усіх часів. Netflix звернувся до мене майже два роки тому і сказав, що вони хочуть, щоб я просто увійшов в це. Я був дуже схвильований, коли взявся за цього персонажа, тому що я був фанатом відеоігри. Але я сказав: «дозвольте мені подивитись телешоу, поглянути на книжки та по-справжньому зануритися».

Актор трошки розповів про нещодавні знімання в Уельсі.

«Останні дев’ять місяців я знімав у серіалі «Відьмак». Ми були [в Уельсі] два тижні. І перший тиждень було гарне сонце, блакитне небо. А другий тиждень був чимось схожим на сезон торнадо».

Після цього Гемсворт та знімальна група повернулися до Англії, щоб зняти сцени, які залишилися, на студії Longcross. Ліам розповів про графік знімання останніх двох сезонів «Відьмака». До завершення фільмування четвертого сезону залишилося три тижні, тобто процес закінчиться у жовтні. Потім у процесі буде чотиримісячна перерва, після якої п’ятий сезон зніматимуть ще вісім місяців.

«У мене є ще близько трьох тижнів після цього тижня знімання. Тож ми знімаємо вже близько восьми місяців. Ще три тижні, потім ми перервемося приблизно на чотири місяці, а потім повернемося наступного року і зніматимемо ще вісім місяців».

Це означає, що виробництво п’ятого сезону розпочнеться орієнтовно в березні 2025 року та знов триватиме до жовтня. Звичайно, все ще може змінитися.

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Джерело: Redanian Intelligence