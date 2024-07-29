Четвертий сезон «Відьмака»: поява старих та нових персонажів натякає на битву під Бренною

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Актор Зейтс Атур повернеться як Коен у четвертому сезоні «Відьмака». Він був представлений у другому сезоні разом з іншими відьмаками в Каер-Морхен, але не з’являвся у третьому.

У книгах повторно Коен з’являються у битві під Бренною. В ній немає головних героїв, але присутні такі відомі персонажі, як Ярре, Шані, Марті Содергрен, Ярпен Зігрін та його команда. Наразі немає підтвердження, що у четвертому сезоні «Відьмака» буде ця битва, але поява Коена може на це натякати.

Міхаліна Ольшанська та Джеремі Кроуфорд повинні повернутися до своїх ролей Марті та Ярпена. Майлз Джовіан може зіграти Менно Коегоорна. Що стосується Шані, то, схоже, її немає в адаптації Netflix.

Джек Маєрс («Господарі ефіру», «Не говори нічого») приєднався до четвертого сезону «Відьмака» у невідомій ролі. Його кодове ім’я «Рівер» і він з’явиться в епізоді 3 або 4.

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Тим часом Ґеральт та нова Плітка помічені на зніманнях Frensham Little Pond. На фото його не видно, але за розповідями Ліам Гемсворт був там днем ​​раніше. Знімання у цьому місці тривають, тож, можливо, з’являться й інші матеріали.

Джерело: Rredanian Intelligence

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