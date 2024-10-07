Для четвертого сезону «Відьмака» зняли сцену тортур Цирі

Наслідуючи романи «Хрещення вогнем» та «Вежа ластівки» Анджея Сапковського, четвертий сезон «Відьмака» сезон представить жахливий поворот житті Цирі.

Третій сезон закінчився тим, що Цирі Фреї Аллан приєдналася до групи молодих розбійників, які називали себе «Щурами». У банді Цирі взяла собі псевдонім Фалька. Це історичне у світі «Відьмака» ім’я свідчить про зміни у її характері. Досі вона була доброзичливою, але тепер стає причетною до пограбувань та вбивств.

Барон, доньку якого пограбували «Щури», наймає відомого вбивцю, Лео Бонарта, котрий був здатний вбивати не лише людей, а й відьмаків. Його у четвертому сезоні зіграє Шарлто Коплі. Барон наказує доставити Фальку живою, а інших «Щурів» вбити. За книгами, Бонарт тягав закуту Цирі на ланцюзі, б’ючи та вводячи наркотики, а пізніше змушував брати участь в боях.

Відомо, що Фрея Аллан знялася у сцені тортур. У ній вона в лахмітті та в синяках. Цю сцену було знято під час блоку 3, а це означає, що вона відбудеться в п’ятому або шостому епізодах. Цілком імовірно, що в цій сцені тортур брав участь Лео Бонхарт.

У книгах Бонарт зрештою вирішує передати Цирі Нільфгаарду. Вона має бути продана агенту нільфгардської секретної служби Стефану Скеллену, якого в серіалі зіграв Джеймс Пьюрфой. Але зрештою Цирі виривається з лап Бонарта. Пізніше Цирі зіткнеться з іншим найманцем Нільфгаарда, Ріспата Ла Пуанта грає Ендрю Френч.

«Щури» будуть широко представлені в перших чотирьох серіях четвертого сезону. Малоймовірно, що їхня конфронтація з Бонартом відбудеться до кінця четвертого епізоду. Наразі Крістель Елвін (Містле), Бен Редкліфф (Ґіселер), Еггі К. Адамс (Іскра) і Коннор Кроуфорд (Ассе) з’явилися під час третього боку знімання. Це означає, що «Щури» протримаються принаймні до п’ятої, або до шостої серії. Важко сказати, як конкретніше розвиватимуться події — серіал дуже часто та дуже далеко відходить від книжкової історії.

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Джерело: Redanian Intelligence