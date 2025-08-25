Родина Візлі на станції Кінґс Кросс: нові кадри зі зйомок "Гаррі Поттера" і перший погляд на Рона "в дії"

Зустріч Гаррі Поттера із родиною Візлі в оригінальному фільмі Warner Bros.

Нове відео зі зйомок серіалу “Гаррі Поттер” демонструє родину Візлі “в дії” — Рон, Джіні та близнюки під проводом матері рудого чаклунського сімейства Моллі прибувають на станцію Кінґс Кросс в Лондоні.

Кінґс Кросс — важливе місце подій у світі Гаррі Поттера, оскільки саме тут знаходиться платформа 9¾, з якої стартує Гоґвортс-експрес на шляху до магічної школи. Відео не показує самої платформи чи потяга, однак вперше демонструє родину Візлі разом після “позазнімального” селфі — Рона (Алістер Стаут), Джіні (Грейсі Кокрейн), Моллі (Кетрін Паркінсон), а також близнюків Фреда та Джорджа (Трістан і Габріель Гарланд).

WORLD EXCLUSIVE: The Weasleys have arrived at King’s Cross for #HarryPotter filming. Hoping for more exciting reveals soon! Please tag @portkey if you share it. #KingsCross #London pic.twitter.com/O3MAag9Imk — Portus (@portkey) August 24, 2025

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Алістер Стаут став першим членом великої родини Візлі, якого представили як ключового актора серіалу “Гаррі Поттер” в ролі Рона Візлі — найкращого друга Гаррі (Домінік Маклафлін) та Герміони (Арабела Стентон). Кадри зі знімань дають перший погляд на образ його персонажа в шоу: Рон вдягнутий в картату сорочку та футболку своєї улюбленої команди з квідичу Chudley Cannons.

Exclusive pictures from today’s filming in King’s Cross. These actors are AMAZING! 2027 can’t come soon enough! #HarryPotter #HBOMax pic.twitter.com/zUIQXTdEfE — Portus (@portkey) August 24, 2025

Серіал “Гаррі Поттер” — це нова екранізація книг Джоан Роулінг у баченні HBO, для якої запланували щонайменше 7 сезонів із “дотриманням книжкового канону”. Знімання першого у самому розпалі й раніше ми вже бачили Гаррі в компанії з Дурслями в Лондонському зоопарку і його подорож до Алеї Діаґон у супроводі Геґріда (Нік Фрост).

Серед решти акторського складу, нагадаємо, Джон Літгоу (Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), а також суперечливий Паапу Ессіеду (Снейп). Актора на роль Волдеморта вже обрали, але його особу планують не розкривати до релізу.

Прем’єра першого сезону, який складатиметься із 8 епізодів, запланована на 2027 рік.

Джерело: ComicBook, Collider