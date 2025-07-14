Новини Кіно 14.07.2025 comment views icon

Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
Перший погляд на Домініка Маклафліна в ролі Гаррі Поттера / HBO

Через 14 років після того, як останній фільм про Гаррі Поттера завершив подорож «хлопчика, що вижив» на великому екрані, Warner Bros. зрештою відкрила для історії оновлений шлях — відсьогодні офіційно стартували зйомки серіалу HBO, які повернуть нас у Гоґвортс з добре знайомими персонажами, але в новому виконанні.

Наразі зйомки тривають на студії Warner Bros. у Лівсдені, Велика Британія — там, де, за чутками, для шоу збудували ціле міні-місто із домом Дурслі, Privet Drive в стилі Тюдорів і школою для молодих акторів.

Поряд з оголошенням про старт знімань нам запропонували перший погляд на Домініка Маклафліна в образі Гаррі Поттера — кадр, де актор позує з посмішкою в фірмових круглих окулярах та шкільній формі. Нагадаємо, що до Маклафліна приєдналися Арабелла Стентон у ролі Герміони та Алістер Стаут у ролі Рона; а загалом тріо вибрали з понад 30 000 акторів, які проходили прослуховування минулої осені.

Оголошено тріо акторів, які зіграють Гаррі Поттера, Рона та Герміону в серіалі HBO
Тріо акторів, які зіграють Гаррі Поттера, Рона та Герміону в серіалі HBO

Серед інших оголошень — додатковий акторський склад, до якого увійшли Рорі Вілмот у ролі Невілла Лонгботтома, Амос Кітсон у ролі Дадлі Дурслі, Луїза Брілі у ролі мадам Роланди Гуч та Антон Лессер у ролі Гарріка Олівандера.

Перший погляд на нового Гаррі Поттера в серіалі HBO — зйомки офіційно стартували
Зліва направо: Вілмот у ролі Невілла, Кітсон у ролі Дадлі, Брелі у ролі мадам Гуч та Лессер у ролі Олівандера / HBO

Офіційно підтверджено, що серіал вийде у 2027 році на HBO та HBO Max. За даними Variety, зйомки першого сезону триватимуть до весни 2026 року, одразу за цим стартує виробництво другого. Загалом кожна з семи книг буде адаптована на сезон — робота, яка, як очікується, займе 10 років.

Частину епізодів зрежисує Марк Майлод («Гра престолів»), тоді як головною сценаристкою виступила Франческа Гардінер («Спадкоємці»). Авторка оригінальних книг Джоан Роулінг залучена до проєкту, як виконавча продюсерка. Раніше вона стикнулася з критикою зірки The Last Of Us Педро Паскаля, який закликав бойкотувати нове шоу через ставлення письменниці до ЛГБТ.

Решта раніше оголошених нових персонажів: розкритикований Паапа Ессієду у ролі Снейпа, Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Джон Літґоу (Албус Дамблдор), Нік Фрост (Рубеус Геґрід), Люк Таллон (Квірінус Квірелл) та Пол Вайтхаус (Аргус Філч), який, до речі, з’являвся в оригінальних фільмах про Гаррі Поттера в епізодичній ролі, а також нові Дурслі та Малфої.

Джоан Роулінг прочитала сценарій серіалу про Гаррі Поттера: «Перші два епізоди — надзвичайно хороші»

Джерело: Variety, THR

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