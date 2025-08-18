На шляху до Алеї Діаґон: витік зі зйомок серіалу HBO вперше показав Гаррі Поттера та Геґріда в одній сцені

Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер) і Нік Фрост (Геґрід) / HBO

Серіал “Гаррі Поттер” перебуває в активній фазі знімань першого сезону, тож в мережі потроху з’являються кадри із новими персонажами. Останнє відео вперше демонструє Ніка Фроста (Геґрід) та Домініка Маклафліна (Гаррі) в одній сцені.

Ймовірно, це сцена з початку історії, коли Геґрід забрав Гаррі з дому Дурслів і повів його на Алею Діаґон, аби придбати все необхідне шкільне приладдя. Водночас спостережливі фанати відзначили, що на цьому етапі знімань роль лісника Гоґвортса взяв на себе дублер, зважаючи на масивну фігуру чоловіка на відео.

The HARRY POTTER TV series is filming in Borough Street 🎥 With Nick Frost’s double (Hagrid) and Dominic McLaughlin (Harry Potter)! (via lucistan) pic.twitter.com/EosG8wKrF9 — Wizarding World Direct (@WW_Direct) August 17, 2025

Очікується, що це перший елемент історії, який має шанс стати більш відповідним книгам, оскільки після “шопінгу” персонаж Фроста має повернути “хлопчика, що вижив” додому, і саме його опікуни будуть відповідальні за прибуття на вокзал та пошук платформи 9¾.

Команда, що стоїть за новим проєктом про Гаррі Поттера, раніше заявляла, що дотримання канону книг стане одним з їхніх пріоритетів. Попередні фільми скоротили та змінили велику кількість оригінального матеріалу через обмежений хронометраж. В серіалу натомість таких проблем не має виникнути, зважаючи на плани у шалені 10 сезонів.

В основному знімання відбуваються на студії Warner Bros. Leavesden, що знаходиться в передмісті Лондона й отримала окремо збудоване “міні-місто” для серіалу. Однак це вже вдруге, коли команду помітили за зніманнями “екстер’єрних” кадрів — попередні витоки демонстрували Гаррі у компанії з Дурслями, які приїхали до лондонського зоопарку на честь Дня народження Дадлі (Амос Кітсон).

Серед решти акторського складу, нагадаємо, Арабелла Стонтон (Герміона), Алістер Стаут (Рон), Джон Літгоу (Дамблдор), Джанет Мактір (Мінерва Макґонеґел), а також Паапу Ессіеду (Снейп). Актора на роль Волдеморта вже обрали, але його особу планують не розкривати до релізу.

Знімання першого сезону серіалу “Гаррі Поттер” триватимуть до травня 2026 року, після перерви у пару місяців почнуть роботу над другим. Прем’єра з першими 8 епізодами (попри попередні чутки про 6) запланована на 2027 рік.