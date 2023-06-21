У EVE Online з’явився плагін Excel — інтегрувати табличний процесор у гру допомогла Microsoft

EVE Online — одна з найстаріших комп’ютерних ігор для багатьох користувачів, була запущена 20 років тому розробником CCP Games. З того часу MMO стала широко відомою масовими космічними битвами, в яких на одному сервері іноді збираються понад 12 000 кораблів. Відома EVE Online й своєю складною внутрішньоігровою економікою, підрахунки в якій потребують автоматизації.

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CCP Games представила офіційну надбудову Excel, створену у співпраці з командою Microsoft, спеціально призначену для роботи з економічними показниками EVE Online:

«Завдяки доступу до внутрішньоігрових даних та повній інтеграції з Excel, ця потужна надбудова спрощує процес прийняття рішень та забезпечує доступність для всіх без будь-яких знань у галузі програмування. Маючи цей інструмент у своєму арсеналі, гравці можуть озброїтися інформацією та знаннями, щоб керувати війною на передовій, максимізувати власний прибуток та досягти міжзоряного панування».

Офіційний перелік можливостей плагіну:

Виробники: підвищуйте ефективність виробництва, визначайте розмір прибутку та розкривайте можливості для бізнесу

Видобувачі: приймайте обґрунтовані рішення щодо видобутку корисних копалин та оптимізуйте прибуток, розраховуючи вартість астероїдів, що використовуються

Перевізники: спростіть визначення об’єму вантажу, оцініть його вартість та максимізуйте прибуток від транспортування

Інфорсери: стежте за нагородами за місії та погодинними винагородами, щоб визначити найбільш прибуткові види діяльності

Дослідники: відстежуйте доходи, збирання предметів та прогрес у величезному всесвіті Нового Едему

Учасники PvP: стежте за знищенням ворогів, втратами, видобутком, використанням кораблів та результатами зіткнень

Керівники корпорацій: отримуйте важливу інформацію про діяльність учасників, їх ролі, фінанси та досягнення

Усі гравці: зможуть краще розуміти дії у грі та відстежувати прогрес з плином часу за допомогою доступного огляду активів персонажів

Учасники EVE Online зможуть легко експортувати дані з гри та керувати без сторонніх інструментів. Надбудова доступна для комп’ютерної та мережевої версії Excel безплатно у Microsoft Store. Користувачі ПК можуть отримати її просто у вкладці «Вставити» пункт «Отримати надбудови». Щоб знайти версію для мережі, можна ввести “excel.new” в адресний рядок.

Джерело: NeoWin