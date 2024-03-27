У Fortnite з’явився київський Майдан Незалежності — мапа для донатів на відбудову зруйнованої лікарні в Миколаєві

Відтепер у Fortnite, одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу, з’явилась TheDonationMap, яка точно відтворює київський Майдан Незалежності.

Просто доєднайтеся до мапи (1992-2531-2170) і залишайтесь на ній якомога довше. Чим більше гравець проведе на локації часу — тим більше грошей спрямують на відновлення України через UNITED24 (у конкретному випадку на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині).

Ідею запропонував паризький Havas Play, а втілив Havas Dgtl Kyiv.

Fortnite — одна з найпопулярніших онлайн-ігор у світі, в якій станом на 2024 рік зареєструвалося понад 500 млн гравців. Генерувати нові локації або мапи тут можуть не лише розробники, а й незалежні творці. Кожна така мапа монетизується, коли гравець проводить на ній багато часу, виконуючи завдання чи купуючи скіни.

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни завдяки донатам у Fortnite для України зібрали $100 млн допомоги — ще 20 березня 2022 року Epic Games та Xbox оголосили, що весь дохід із внутрішньоігрових покупок, зроблених у грі до 3 квітня піде на підтримку потерпілим від війни українцям.

Задонатити на відбудову України можна й через Minesalt — онлайн-гру у стилі Minecraft в локаціях Соледару. Проєкт спільно створений UNITED24 та Endorah і на цю мить збирає $1 150 000 на відновлення Великокостромської гімназії, зруйнованої російською ракетою. Серед персонажів, які супроводжуватимуть гравців у віртуальних шахтах Соледара, амбасадори UNITED24 — засновник Virgin Group Річард Бренсон, лауреат Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини Пол Нерс, актор Міша Коллінз, боксер Олександр Усик, астронавт Скотт Келлі, футболіст Олександр Зінченко та інші.

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