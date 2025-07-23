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Новини Крипто 23.07.2025 comment views icon

У Лондоні викрали чоловіка з $9 на рахунку, бо той називав себе криптомільйонером

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Тетяна Нечет

Автор новин

У Лондоні викрали чоловіка з $9 на рахунку, бо той називав себе криптомільйонером

Принц чи жебрак? Мешканець Бельгії став жертвою викрадення, оскільки активно вдавав з себе криптомільйонера. Усі деталі з’ясувались лише після того, як злочинці побачили рахунок чоловіка з лише $9. Насправді ситуація могла завершитись набагато гірше, якби жертві не повірили.

Лондонський суд засудив чотирьох людей за викрадення бельгійського барбера. Злочинці виманили його до Лондона обіцянками розкоші. Жертва активно хизувалась тим, що має купу біткоїнів. Але коли нападники почали вимагати доступ до коштів, з’ясувалось, що на криптогаманці було трохи більше $9. Приголомшені викрадачі знизили свою вимогу до $67 тис., а потім знизили свою планку до $2,700, які забрали з його банківського рахунку.

Квентіна Чепельяка викрали у травні 2023 року. Його тримали всю ніч, а пізніше відпустили, бо він виявився бідним як церковна миша.

Одна з учасниць, Давіна Райемакерс, подружилася з Чепельяком у соціальних мережах кількома тижнями раніше. Після того як він заявив, що є успішним криптотрейдером, вона запросила його до Лондона і запропонувала розкішну квартиру. Натомість вона привела його до маленьких апартаментів, де вже чекали троє чоловіків, включно з хлопцем Райемакерс.

Чепельяку приставили мачете до шиї та ніж до ноги, і вимагали доступу до криптогаманця. Після того, як злочинці зрозуміли, що в жертви не має значних криптоактивів, вони задовольнилися переказом з банківського рахунку і відпустили нещастячко.

Цей випадок знову нагадав про тенденцію  останніх пари років, коли криптовалюту намагаються відібрати не хакінгом, а з використанням фізичної сили. Наприклад, в США розкрили злочин з викраденням та катуванням італійського криптовалютного мільйонера.

Джерело: The Times

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