Новини Пристрої 19.04.2024 о 17:50 comment views icon

У Львові викрили шахраїв, які продавали підроблені AirPods ─ їм загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією

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Вадим Карпусь

Автор новин

Львівські правоохоронці (працівники поліції та прокуратури) викрили організовану злочинну групу з трьох молодих осіб. Вони продавали через інтеренет підроблені навушники «однієї з провідних світових компаній-виробників телекомунікаційного обладнання». Хоча напряму це не вказується, судячи з фото, мова йде про підробки на Apple AirPods.

У Львові викрили шахраїв, які продавали підроблені AirPods ─ їм загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією1У Львові викрили шахраїв, які продавали підроблені AirPods ─ їм загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією

Організатором шахрайської групи став 22-річний мешканець Миколаївської області, який тимчасово проживає у Львові. Компанію йому склали двоє виконавців – ще один мешканець Миколаївщини віком 21 рік та 20-річна жителька міста Винники. Разом вони організували в мережі інтернет майданчики для продажу нібито оригінальної продукції за привабливими цінами, зокрема, бездротових навушників. Однак насправді під виглядом оригінального товару вони продавали клієнтам неякісні підробки. Правоохоронці задокументували 9 епізодів такої незаконної діяльності шахраїв, але насправді їх може бути більше.

Слідчі повідомили учасникам групи про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання ─ позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування й правоохоронці встановлюють інших потерпілих осіб.

Джерело: Національна поліція


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