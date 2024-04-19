У Львові викрили шахраїв, які продавали підроблені AirPods ─ їм загрожує від 5 до 12 років з конфіскацією

Львівські правоохоронці (працівники поліції та прокуратури) викрили організовану злочинну групу з трьох молодих осіб. Вони продавали через інтеренет підроблені навушники «однієї з провідних світових компаній-виробників телекомунікаційного обладнання». Хоча напряму це не вказується, судячи з фото, мова йде про підробки на Apple AirPods.

Організатором шахрайської групи став 22-річний мешканець Миколаївської області, який тимчасово проживає у Львові. Компанію йому склали двоє виконавців – ще один мешканець Миколаївщини віком 21 рік та 20-річна жителька міста Винники. Разом вони організували в мережі інтернет майданчики для продажу нібито оригінальної продукції за привабливими цінами, зокрема, бездротових навушників. Однак насправді під виглядом оригінального товару вони продавали клієнтам неякісні підробки. Правоохоронці задокументували 9 епізодів такої незаконної діяльності шахраїв, але насправді їх може бути більше.

Слідчі повідомили учасникам групи про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання ─ позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування й правоохоронці встановлюють інших потерпілих осіб.

Джерело: Національна поліція