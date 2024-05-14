У нових iPad Air та iPad Pro з’явилось меню «Стан батареї» з підрахунокм кількості циклів та обмеженням зарядки на рівні 80%

В нових планшетах Apple iPad Air та iPad Pro в розділі налаштувань є нове меню «Стан батареї», яке містить параметри, що колись були обмежені моделями iPhone 15.

Отже, розділ «Налаштування» ➝ «Акумулятор» тепер містить нове меню «Стан батареї», в якому відображається параметр «Стан батареї» (зі значенням типу «Нормальний»), максимальна місткість, кількість циклів і обмеження оптимального заряду на рівні 80%. Користувачі також можуть побачити подробиці про те, коли акумулятор був виготовлений і коли він був використаний вперше.

Код, який раніше був знайдений у бета-версії iPadOS 17.5, посилався на меню «Стан батареї». Припускалося, що це нововведення буде обмежено лише новими моделями iPad. Примітно, що зчитування кількості циклів і можливість суворішого запобігання заряджанню понад 80% досі були ексклюзивними функціями серії iPhone 15, і їх також немає на старших версіях iPhone.

Обмеження 80% відрізняється від функції Оптимізованого заряджання батареї на попередніх моделях iPhone, яка інтелектуально відкладає зарядку понад 80% до більш відповідного часу, вивчаючи щоденні тенденції заряджання пристрою. Якщо ввімкнено жорсткий ліміт у 80%, iPad ніколи не заряджатиметься понад цей відсоток, за винятком рідкісних випадків, щоб «підтримувати точні оцінки стану заряду акумулятора». Apple каже, що скорочення часу, протягом якого батарея повністю заряджена, може зменшити знос батареї та збільшити термін її служби.

Джерело: macrumors