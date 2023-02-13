У росіян на МКС знову “щось потекло” — на цей раз на космічному кораблі “прогресс мс-21”

Ще на одному російському космічному кораблі, пристикованому до МКС, стався виток. На цей раз на “прогресс мс-21”, який запустили в жовтні 2022 року в рамках 82-ї місії забезпечення Міжнародної космічної станції.

“роскосмос” повідомив, що корабель “втратив тиск у зовнішній системі охолодження” — сім членів екіпажу, що перебували на борту орбітальної лабораторії не постраждали. В NASA кажуть, що люк між кораблем та станцією — відкритий. (Примітно, що аварія сталася за кілька годин після стикування з МКС іншого російського корабля забезпечення — “прогресс мс-22”).

Хоча початкова заява корпорації щодо розгерметизації була розпливчастою, пізніше екскерівник пресслужби роскосмосу написав у Telegram, що це був “витік холодоагента”.

Це вже другий російський космічний корабель, який зазнав витоку менш ніж за два місяці перебування на космічній станції. У ніч проти 15 грудня 2022 року, коли двоє астронавтів готувалися до виходу у відкритий космос, на космічному кораблі “союз мс-22”, пристикованому до модуля “рассвєт”, почався неконтрольований витік охолоджувальної рідини.

Цей корабель у березні мав повернути на Землю російських космонавтів прокоп’єва та пєтєліна, а також Френка Рубіо з NASA. Зрештою російські інженери оголосили, що “у зовнішній контур охолодження влучив мікрометеорит” і визнали його небезпечним для польоту астронавтів. У січні офіційні особи “роскосмосу” та NASA заявили, що заміна “союзу” стартує та пристикується до станції у лютому — на ній же екіпаж повернеться додому пізніше у 2023 році. Несправний “союз мс-22” скоріш за все автономно полетить на землю у березні.

Незрозуміло, як безпосередньо пов’язані аварії в космічних кораблях “прогрес” і “союз”. Однак, за словами одного з джерел в NASA, були отримані деякі попередні дані з камер, що вказували на подібну проблему з охолодженням — від корабля відходили “пластини” холодагенту.

“роскосмос” заявив у суботу, що аварія “не вплине на майбутню програму станції”. “прогресс мс-21” був завантажений сміттям та іншими матеріалами, які необхідно вивезти з МКС, — він мав стартувати цього тижня і згоріти під час входу в атмосферу Землі.

Ще одне “влучання мікрометеориту” вдруге за два місяці здається малоймовірним, також виникають сумніви щодо того, чи дійсно це було причиною першої аварії. Підтверджень удару росія не оприлюднила — тож, можливо, це просто виробничий дефект.

NASA все ще співпрацює з росією, щоб продовжити експлуатацію МКС. Останні витоки — це лише дві з цілої низки недавніх проблем, включаючи несправність двигунів модуля “наука” у 2021 році та збій розгінного блоку “союз” у 2018 році, через який астронавти мусили екстрено повертатися на Землю.

У грудні 2022 року ЗМІ повідомили, що майбутнім партнером США зі створення навколомісячної станції Lunar Gateway у рамках місії Artemis, ймовірно, стануть ОАЕ. Ще у 2017 році передбачалось, що участь у будівництві братиме й росія, а вже у 2021 році представників “роскосмосу” виключили з експертної групи проєкту.

Джерело: NASA, Arstechnica