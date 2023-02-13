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У росіян на МКС знову “щось потекло” — на цей раз на космічному кораблі “прогресс мс-21”

У росіян на МКС знову “щось потекло” — на цей раз на космічному кораблі “прогресс мс-21”

Ще на одному російському космічному кораблі, пристикованому до МКС, стався виток. На цей раз на “прогресс мс-21”, який запустили в жовтні 2022 року в рамках 82-ї місії забезпечення Міжнародної космічної станції. 

“роскосмос” повідомив, що корабель “втратив тиск у зовнішній системі охолодження” — сім членів екіпажу, що перебували на борту орбітальної лабораторії не постраждали. В NASA кажуть, що люк між кораблем та станцією — відкритий. (Примітно, що аварія сталася за кілька годин після стикування з МКС іншого російського корабля забезпечення — “прогресс мс-22”).

Хоча початкова заява корпорації щодо розгерметизації була розпливчастою, пізніше екскерівник пресслужби роскосмосу написав у Telegram, що це був “витік холодоагента”.

У росіян на МКС знову “щось потекло” — на цей раз на космічному кораблі “прогресс мс-21”

Це вже другий російський космічний корабель, який зазнав витоку менш ніж за два місяці перебування на космічній станції. У ніч проти 15 грудня 2022 року, коли двоє астронавтів готувалися до виходу у відкритий космос, на космічному кораблі “союз мс-22”, пристикованому до модуля “рассвєт”, почався неконтрольований витік охолоджувальної рідини

Цей корабель у березні мав повернути на Землю російських космонавтів прокоп’єва та пєтєліна, а також Френка Рубіо з NASA. Зрештою російські інженери оголосили, що “у зовнішній контур охолодження влучив мікрометеорит” і визнали його небезпечним для польоту астронавтів. У січні офіційні особи “роскосмосу” та NASA заявили, що заміна “союзу” стартує та пристикується до станції у лютому — на ній же екіпаж повернеться додому пізніше у 2023 році. Несправний “союз мс-22” скоріш за все автономно полетить на землю у березні.

Незрозуміло, як безпосередньо пов’язані аварії в космічних кораблях “прогрес” і “союз”. Однак, за словами одного з джерел в NASA, були отримані деякі попередні дані з камер, що вказували на подібну проблему з охолодженням — від корабля відходили “пластини” холодагенту.

“роскосмос” заявив у суботу, що аварія “не вплине на майбутню програму станції”. “прогресс мс-21” був завантажений сміттям та іншими матеріалами, які необхідно вивезти з МКС, — він мав стартувати цього тижня і згоріти під час входу в атмосферу Землі. 

Ще одне “влучання мікрометеориту” вдруге за два місяці здається малоймовірним, також виникають сумніви щодо того, чи дійсно це було причиною першої аварії. Підтверджень удару росія не оприлюднила тож, можливо, це просто виробничий дефект.

NASA все ще співпрацює з росією, щоб продовжити експлуатацію МКС. Останні витоки — це лише дві з цілої низки недавніх проблем, включаючи несправність двигунів модуля “наука” у 2021 році та збій розгінного блоку “союз” у 2018 році, через який астронавти мусили екстрено повертатися на Землю.

У грудні 2022 року ЗМІ повідомили, що майбутнім партнером США зі створення навколомісячної станції Lunar Gateway у рамках місії Artemis, ймовірно, стануть ОАЕ. Ще у 2017 році передбачалось, що участь у будівництві братиме й росія, а вже у 2021 році представників “роскосмосу” виключили з експертної групи проєкту.

ЗМІ: ОАЕ замінять росію в програмі Artemis та побудують шлюз для Lunar Gateway — майбутньої навколомісячної станції NASA

Джерело: NASA, Arstechnica 


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