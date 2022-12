У росіян на МКС стався “значний витік невідомої речовини” з кормової частини корабля “союз мс-22”

В ніч проти 15 грудня в російській частині міжнародній космічній станції (МКС) трапився черговий інцидент — внаслідок невідомої події стався “значний витік невідомої речовини” з кормової частини космічного корабля “союз мс-22”, який наразі пристикований до модуля «рассвєт». З огляду на проблему, яка досі не усунута, довелося скасувати запланований вихід у відкритий космос, повідомляють в NASA.

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1

— Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022