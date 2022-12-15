У росіян на МКС стався “значний витік невідомої речовини” з кормової частини корабля “союз мс-22”

В ніч проти 15 грудня в російській частині міжнародній космічній станції (МКС) трапився черговий інцидент — внаслідок невідомої події стався “значний витік невідомої речовини” з кормової частини космічного корабля “союз мс-22”, який наразі пристикований до модуля «рассвєт». З огляду на проблему, яка досі не усунута, довелося скасувати запланований вихід у відкритий космос, повідомляють в NASA.

Problem with Soyuz MS-22 on the ISS right now! pic.twitter.com/V4Ymvnn2D1 — Chris Bergin – NSF (@NASASpaceflight) December 15, 2022

Витік помітили наземні групи під час підготовки до виходу у відкритий космос сергія прокоп’єва та дмитра петеліна. Раніше цей “союз” доставив на МКС російських космонавтів прокоп’єва, петеліна та астронавта NASA Френка Рубіо після запуску з космодрому Байконур у Казахстані 21 вересня.

Є припущення, що цією невідомою речовиною є холодоагент, але поки це не підтверджено офіційно.

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Достеменно невідомо, що саме сталося у росіян цього разу. Повідомляється, що зсередини герметичність корабля не порушена, тож МКС залишається в порядку й екіпажу станції нічого не загрожує. Водночас в соцмережах продовжують жартувати та пропонувати росіянам найбільш дієвий спосіб усунення проблеми — ізоляційну стрічку.

Останні повідомлення вказують на те, що ймовірним новим партнером США в місячній програмі «Артеміда», частиною якої є навколомісячна станція Lunar Gateway, стануть ОАЕ. Наразі тривають переговори між ОАЕ та Boeing щодо спільної розробки шлюзу для майбутньої навколомісячної станції. Якщо угоду зрештою підпишуть, астронавти ОАЕ отримають легкий доступ у глибокий космос, а росію остаточно “викинуть” з проєкту Artemis. До речі, на сьогодні в «Артеміді» бере участь дев’ять країн, зокрема й Україна.