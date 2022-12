ЗМІ: ОАЕ замінять росію в програмі Artemis та побудують шлюз для Lunar Gateway — майбутньої навколомісячної станції NASA

Аерокосмічна компанія Boeing провела переговори з ОАЕ про створення шлюзу Lunar Gateway — герметичного приміщення, яке астронавти використовуватимуть для входу та виходу з космічної станції. Якщо угоду підпишуть, астронавти ОАЕ отримають легкий доступ у глибокий космос, а росію остаточно “викинуть” з проєкту Artemis.

Lunar Gateway — це проєкт, який буде реалізований у рамках місії Artemis, що ставить за мету повернути людей на поверхню Місяця протягом нинішнього десятиліття. Він був публічно представлений NASA у березні 2017 року — спочатку під назвою Deep Space Gateway, а далі перейменований у Lunar Orbital Platform-Gateway.

Спільну заяву про створення “місячної станції” наприкінці того ж 2017 року підписали NASA і “роскосмос”. Однак роком пізніше на посаду генерального директора російської корпорації призначили дмитра рогозіна і процес дещо ускладнився. До червня 2020 року росія ще брала участь у роботі експертної групи, однак постійно наполягала на участі у проєкті “на рівних з США”. У січні 2021 року представники “роскосмосу” врешті-решт були виключені зі складу експертів.

Щодо ролі ОАЕ у створенні шлюзу, то нині країна “оцінює” перспективи. Однак Шон Фуллер, міжнародний партнер програми Gateway, заявив у понеділок, що оголошення про подальшу співпрацю (якщо воно буде) буде зроблене через кілька місяців.

This effectively means that UAE will be replacing the role Russia once had in the Artemis program. It also seems likely that an Arab astronaut will go to the Moon some time during the late 2020s or early 2030s.

— Eric Berger (@SciGuySpace) December 13, 2022