ЗМІ: ОАЕ замінять росію в програмі Artemis та побудують шлюз для Lunar Gateway — майбутньої навколомісячної станції NASA

Аерокосмічна компанія Boeing провела переговори з ОАЕ про створення шлюзу Lunar Gateway — герметичного приміщення, яке астронавти використовуватимуть для входу та виходу з космічної станції. Якщо угоду підпишуть, астронавти ОАЕ отримають легкий доступ у глибокий космос, а росію остаточно “викинуть” з проєкту Artemis.

Lunar Gateway — це проєкт, який буде реалізований у рамках місії Artemis, що ставить за мету повернути людей на поверхню Місяця протягом нинішнього десятиліття. Він був публічно представлений NASA у березні 2017 року — спочатку під назвою Deep Space Gateway, а далі перейменований у Lunar Orbital Platform-Gateway.

Спільну заяву про створення “місячної станції” наприкінці того ж 2017 року підписали NASA і “роскосмос”. Однак роком пізніше на посаду генерального директора російської корпорації призначили дмитра рогозіна і процес дещо ускладнився. До червня 2020 року росія ще брала участь у роботі експертної групи, однак постійно наполягала на участі у проєкті “на рівних з США”. У січні 2021 року представники “роскосмосу” врешті-решт були виключені зі складу експертів.

Щодо ролі ОАЕ у створенні шлюзу, то нині країна “оцінює” перспективи. Однак Шон Фуллер, міжнародний партнер програми Gateway, заявив у понеділок, що оголошення про подальшу співпрацю (якщо воно буде) буде зроблене через кілька місяців.

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This effectively means that UAE will be replacing the role Russia once had in the Artemis program. It also seems likely that an Arab astronaut will go to the Moon some time during the late 2020s or early 2030s. — Eric Berger (@SciGuySpace) December 13, 2022

ОАЕ вивчають й інші способи участі у програмі Artemis. Це також одна з країн, яка підписала “Угоди Артеміди” — міжнародні угоди між урядами країн-учасниць про принципи співпраці у цивільних дослідженнях та використанні Місяця, Марса, комет і астероїдів у мирних цілях. Цікаво, що росія угоди поки проігнорувала.

Майбутня місячна “брама” включатиме стикувальні порти для відвідування різних космічних кораблів, простір для життя та роботи екіпажу, а також проведення наукових досліджень на борту для вивчення геліофізики, здоров’я людини та науки про життя тощо.

NASA нині зосереджує розробку Gateway на перших двох елементах — потужному електрокораблі (PPE), який забезпечить живлення, високошвидкісний зв’язок, керування орієнтацією та можливості орбітального переходу для Gateway; а також та житловому та логістичному аванпості (HALO), які будуть запущені разом на комерційно закупленій ракеті-носії.

За планом, перші два модулі відправляться до Місяця наприкінці 2024 року. Спочатку їх запуск планувався на ракеті SLS, але минулого року NASA передало цю місію SpaceX, яка запустить модулі на Falcon Heavy.

Крім перспектив роботи з ОАЕ, NASA вже підписала угоди про співпрацю з іншими міжнародними партнерами, такими як Європейська космічна агенція (надання модулів для житла та дозаправляння, сервісних модулів для “Orion” тощо), Канадська аерокосмічна агенція (надасть роботизовані інтерфейси для модулів Gateway, які дозволять встановити корисне навантаження) та Агенція аерокосмічних досліджень Японії (забезпечить основні можливості життєзабезпечення Gateway та додатковий простір, де екіпаж житиме, працюватиме і проводитиме дослідження під час місій Artemis).

Раніше місячної орбіти дістався кубсат NASA CAPSTONE. Основне його завдання — протестувати та перевірити розрахункові параметри навколомісячної гало-орбіти (NRHO), яка раніше ніколи не використовувалася на практиці. Згідно з розрахунками, на такій орбіті тяжіння Землі та Місяця “врівноважуються”, що забезпечує її стабільність за мінімальних потреб у паливі для корекції. У разі успіху місії на ту саму орбіту виведуть Lunar Gateway.

Також у неділю корабель “Orion” вже успішно приводнився в Тихому океані після обльоту Місяця та ознаменував успішне завершення місії Artemis I — 25-денного космічного польоту, який довів, що NASA готова знову відправляти людей у глибокий космос. Щодо Artemis II, то місія навряд чи здійснить політ раніше 2025 року, а фактична посадка на Місяць відбудеться не раніше цього десятиліття, можливо, у 2027 або 2028 роках.