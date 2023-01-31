Прибуток Samsung у 2022 році обвалився на $6,9 млрд — у всьому винен слабкий попит на чипи та смартфони

Компанія Samsung опублікувала фінансовий звіт за підсумками роботи у 2022 році. При цьому компанія спромоглася отримати сукупний дохід у сумі $245,4 млрд, що є новим рекордом для неї. Але водночас операційний прибуток склав $35 млрд, що на $6,9 млрд менше від результату попереднього року. Різке зниження прибутку в основному спричинене слабким попитом на чипи та смартфони – категорії, які є основними джерелами прибутку компанії.

«Бізнес-середовище значно погіршилося в четвертому кварталі через слабкий попит на тлі глобального економічного спаду», – пояснили в Samsung.

Напівпровідниковий бізнес компанії пережив не найкращий рік. Він страждав через слабкий попит на чипи, оскільки клієнти Samsung коригували та скорочували свої запаси в умовах економічної невизначеності. Ціни на чипи також впали, швидше за все, через надлишок непроданих запасів. Всі ці фактори спричинили зниження прибутку бізнесу за підсумками року.

У четвертому кварталі 2022 року напівпровідниковий бізнес Samsung отримав консолідований дохід у сумі $16,3 млрд і лише $219 млн операційного прибутку. Для порівняння, у четвертому кварталі 2021 року ці показники становили $21,6 млрд і $7,35 млрд відповідно.

Samsung готується до того, що ця тенденція до зниження доходів та прибутку збережеться протягом наступних кількох місяців, хоча й очікує, що попит на її напівпровідники зросте у другій половині року.

Курс POWER BI Приборкайте Power BI і прогнозуйте майбутнє своєї компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Аналогічно, попит на смартфони був слабким у четвертому кварталі 2022 року. Продажі більш доступних телефонів Samsung знизилися, і, хоча продажі флагманів виправдали очікування ринку, вони все ще нижчі, ніж у попередніх кварталах. Компанія очікує, що у 2023 році попит на масові смартфони ще більше ослабне «через макроекономічні умови, що зберігаються». Але компанія чекає на стабільний попит на пристрої преміумкласу. Презентація нової флагманської лінійки Galaxy S23 очікується 1 лютого.

Джерело: Engadget