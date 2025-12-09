Новини Ігри 09.12.2025 comment views icon

У Steam розпочався Фестиваль спорту — F1 Manager, theHunter та інші зі знижками до 90%

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У Steam розпочався Фестиваль спорту — F1 Manager, theHunter та інші зі знижками до 90%
WWE 2K25 via Steam

У Steam стартував передостанній розпродаж цього року — Фестиваль спорту, де можна знайти купу ігор про бої без правил, футбол, баскетбол та інші.

Акція зі знижками від 10% до 90% протриває до 15 грудня. За кілька днів після цього стартує останній великий розпродаж 2025 року, присвячений різдвяно-новорічному періоду. А поки ми традиційно зібрали для вас список ігор зі знижками, які можна придбати прямо зараз.

Дорожчі ігри в Steam на розпродажі

Дешевші ігри в Steam на розпродажі

Нагадаємо, що Valve оголосила розклад фестивалів і розпродажів Steam на першу половину 2026-го. Наступного року знижки та акції так само відбуватимуться щомісяця.

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати