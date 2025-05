У Steam розпочався фестиваль «Зомбі проти вампірів» — знижки до 90% на DayZ, The Last of Us та ін.

Steam

У Steam стартував тематичний розпродаж «Зомбі проти вампірів» — на ньому можна придбати ігри про живих мерців та кровопивців за привабливими цінами.

Серед найвигідніших знижок — The Last of Us Part 1 за пів ціни та оновлені версії Legacy of Kain. А також можна майже задарма придбати добре знайомі хіти про зомбі, зокрема Left 4 Dead і Dying Light. Разом з тим Valve в крамниці жетонів безоплатно роздає подарунки — пара анімованих аватарів і рамка для аватара.

Ось невелика підбірка того, що можна придбати на фестивалі «Зомбі проти вампірів»:

Акція діє до 2 червня, а за тиждень після завершення розпродажу стартує великий червневий Фестиваль новинок Steam. Повний розклад розпродажів на 2025-й рік за посиланням.