Новини Ігри 27.05.2025 о 15:57 comment views icon

У Steam розпочався фестиваль «Зомбі проти вампірів» — знижки до 90% на DayZ, The Last of Us та ін.

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

У Steam розпочався фестиваль «Зомбі проти вампірів» — знижки до 90% на DayZ, The Last of Us та ін.
Steam

У Steam стартував тематичний розпродаж «Зомбі проти вампірів» — на ньому можна придбати ігри про живих мерців та кровопивців за привабливими цінами.

Серед найвигідніших знижок — The Last of Us Part 1 за пів ціни та оновлені версії Legacy of Kain. А також можна майже задарма придбати добре знайомі хіти про зомбі, зокрема Left 4 Dead і Dying Light. Разом з тим Valve в крамниці жетонів безоплатно роздає подарунки — пара анімованих аватарів і рамка для аватара.

У Steam розпочався фестиваль «Зомбі проти вампірів» — знижки до 90% на DayZ, The Last of Us та ін.
Steam

Ось невелика підбірка того, що можна придбати на фестивалі «Зомбі проти вампірів»:

Акція діє до 2 червня, а за тиждень після завершення розпродажу стартує великий червневий Фестиваль новинок Steam. Повний розклад розпродажів на 2025-й рік за посиланням.

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