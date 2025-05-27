У Steam розпочався фестиваль «Зомбі проти вампірів» — знижки до 90% на DayZ, The Last of Us та ін.

У Steam стартував тематичний розпродаж «Зомбі проти вампірів» — на ньому можна придбати ігри про живих мерців та кровопивців за привабливими цінами.
Серед найвигідніших знижок — The Last of Us Part 1 за пів ціни та оновлені версії Legacy of Kain. А також можна майже задарма придбати добре знайомі хіти про зомбі, зокрема Left 4 Dead і Dying Light. Разом з тим Valve в крамниці жетонів безоплатно роздає подарунки — пара анімованих аватарів і рамка для аватара.
Ось невелика підбірка того, що можна придбати на фестивалі «Зомбі проти вампірів»:
- The Last of Us Part 1 — ₴849 гривень (-50%)
- DayZ — ₴599 (-50%)
- Cursed Lands — ₴164 (68%)
- Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition — ₴346 (-67%)
- Left 4 Dead Bundle — ₴32 (-91%)
- Infection Free Zone — ₴359 (-20%)
- Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered — ₴390 (-35%)
- Vampyr — ₴169 (-80%)
- The Evil Within — ₴130 (-75%)
- The Evil Within 2 — ₴139 (-80%)
- 9 Kings — ₴129 (-35%)
- Killing Floor 2 Digital Deluxe Edition — ₴47 (-90%)
- Evil West — ₴314 (-70%)
- Dead Island 2 — ₴533 (-60%)
- F.E.A.R. 2: Project Origin — ₴45 (-80%)
- Zombie Army 4: Dead War — ₴92 (-90%)
Акція діє до 2 червня, а за тиждень після завершення розпродажу стартує великий червневий Фестиваль новинок Steam. Повний розклад розпродажів на 2025-й рік за посиланням.
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