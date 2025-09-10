Новини Ігри 10.09.2025 comment views icon

У Steam триває фестиваль політичних симуляторів — Crusader Kings, Geo-Political та інші зі знижками до 85%

Steam / Valve

Steam розпочав фестиваль політичних симуляторів — тиждень присвятили  іграм про політику, управління державами, вибори, закони та геополітику.

Під час акції гравці можуть знайти знижки, демоверсії, трансляції від розробників і добірки новинок. Зокрема за приємнішими цінами продають Democracy 4, The Political Process, Lawgivers 2, Geo-Political Simulator 5 та інші. Steam проводить цей фестиваль вперше, і він входить до великого осіннього циклу подій на платформі.

Ми традиційно зібрали перелік ігор, які можна вихопити за знижками. Ось список від дорожчих до дешевших:

Нагадаємо, що цього року Steam проведе ще шість акцій, де фінальну точку поставить святковий зимовий розпродаж. Наразі вже відомо, які заходи зустрінуть нас у першій половині 2026 року — від фестивалю про коней до детективів.

