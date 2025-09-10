У Steam триває фестиваль політичних симуляторів — Crusader Kings, Geo-Political та інші зі знижками до 85%

Steam розпочав фестиваль політичних симуляторів — тиждень присвятили іграм про політику, управління державами, вибори, закони та геополітику.
Під час акції гравці можуть знайти знижки, демоверсії, трансляції від розробників і добірки новинок. Зокрема за приємнішими цінами продають Democracy 4, The Political Process, Lawgivers 2, Geo-Political Simulator 5 та інші. Steam проводить цей фестиваль вперше, і він входить до великого осіннього циклу подій на платформі.
Ми традиційно зібрали перелік ігор, які можна вихопити за знижками. Ось список від дорожчих до дешевших:
- Geo-Political Simulator 5 — ₴753 (-33%)
- Crusader Kings 3 — ₴609 (-50%)
- Lawgivers II – Early Access — ₴437 (-15%)
- Yes, Your Grace 2: Snowfall — ₴463 (-10%)
- House of Legacy – Early Access — ₴301 (-15%)
- Democracy 4 — ₴183 (-66%)
- The Political Process – Early Access — ₴171 (-25%)
- King Of The Castle — ₴155 (-50%)
- Headliner: NoviNews — ₴155 (-50%)
- A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition — ₴145 (-65%)
- We. The Revolution — ₴132 (-68%)
- Rebel Inc: Escalation — ₴97 (-70%)
- Age of History 2 — ₴80 (-33%)
- Yes, Your Grace — ₴41 (-85%)
Нагадаємо, що цього року Steam проведе ще шість акцій, де фінальну точку поставить святковий зимовий розпродаж. Наразі вже відомо, які заходи зустрінуть нас у першій половині 2026 року — від фестивалю про коней до детективів.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: