У TikTok з’явилася функція перетворення тексту на зображення на базі ШІ

Системи штучного інтелекту, що перетворюють текст на зображення, зараз переживають бум як за можливостями, так і за популярністю. І тепер така система з’явилася у соціальному додатку TikTok.

Відеоплатформа нещодавно додала новий ефект під назвою AI greenscreen. Він дозволяє користувачам вводити текстовий опис, який програма згенерує як зображення. Потім це зображення можна використовувати як фон для відео. Потенційно це дуже корисний інструмент для авторів контенту.

Результат роботи системи TikTok досить простий у порівнянні з сучасними моделями перетворення тексту на зображення, такими як Google Imagen, OpenAI DALL-E 2 або Midjourney. Вона створює лише досить абстрактні та закручені образи. Інші моделі можуть створювати як фотореалістичні зображення, так і складні та пов’язані ілюстрації, які виглядають так, ніби вони були намальовані людьми.

Однак обмеження моделі TikTok можуть бути навмисними. По-перше, більш просунуті моделі вимагають більшої обчислювальної потужності, використання якої було б дорогим та ресурсомістким для компанії. По-друге, TikTok має більше мільярда користувачів, і надання всім цим людям можливості створювати фотореалістичні зображення всього, що вони можуть собі уявити, майже напевно призведе до тривожних результатів. Так що замість натуралістичних сцен наготи або насильства система TikTok видає лише натуралістичні кольори й форми, що віддалено нагадують опис, але не шокуючий контент.

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Джерело: The Verge