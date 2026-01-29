У трейлері серіалу "Володар мух" новий Драко з "Гаррі Поттера" оголошує боротьбу за владу

Кадр з серіалу "Володар мух"

Перший трейлер нового серіалу “Володар мух” показує, як хиткі домовленості 30 школярів на безлюдному острові швидко руйнуються через страх і жорстокість.





За сюжетом, хлопчики опиняються на острові десь у Тихому океані після авіакатастрофи. Спочатку вони намагаються домовитися, подружитися, організувати побут і вижити разом.

“Нам потрібно думати про їжу та притулок. Нам потрібно допомагати один одному та бути гарними друзями по табору”, — каже один з хлопчиків.

Формальним лідером групи стає Ральф (Вінстон Сойєрс), поки Піггі (Девід МакКенн, новий Діґори з “Нарнії) намагається діяти логічно й стримано. Допоки не стає зрозуміло, що цей порядок був ілюзією. Джек у виконанні Локса Пратта (Драко з серіалу “Гаррі Поттер”) починає тягнутися до влади і кидає виклик. Він не погоджується з рішеннями Ральфа і стає дедалі більше зосередженим на полюванні та контролі.

Зі зростанням напруги хлопці повстають один проти одного та поступово втрачають почуття добра та зла. У трейлері чітко видно, як атмосфера змінюється: від спроб триматися разом до розколу, агресії та боротьби між дітьми. Творець Джек Торн (“Юнацтво”) робить акцент не на пригодах. Він показує наскільки хиткі правила, коли зникає контроль дорослих.





У серіалі “Володар мух” знялося понад 30 молодих акторів, більшість із яких раніше не мали великого досвіду. Серед них Айк Талбот (Саймон), Томас Коннор (Роджер), Ной і Кассіус Флемінги (Сем і Ерік) та ще кілька десятків дітей, які грають мешканців табору.

Мінісеріал екранізує однойменний роман-бестселлер Вільяма Ґолдінґа 1954 року, який став однією з найпопулярніших книг. Письменник навіть отримав Нобелівську премію з літератури в 1983 році. Вперше книгу екранізували у форматі кіно в 1990 році.

Прем’єра серіалу “Володар мух” стартує 8 лютого 2026 року на BBC One. Трансляція відбуватиметься щонеділі о 21:00, а всі чотири серії одразу з’являться на BBC iPlayer у ніч прем’єри. Міжнародним прокатом займається Sony Pictures Television.

Джерело: Ars Technica, Fiction Horizon