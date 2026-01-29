Новини Кіно 29.01.2026 comment views icon

У трейлері серіалу "Володар мух" новий Драко з "Гаррі Поттера" оголошує боротьбу за владу

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

У трейлері серіалу "Володар мух" новий Драко з "Гаррі Поттера" оголошує боротьбу за владу
Кадр з серіалу "Володар мух"

Перший трейлер нового серіалу “Володар мух” показує, як хиткі домовленості 30 школярів на безлюдному острові швидко руйнуються через страх і жорстокість.


За сюжетом, хлопчики опиняються на острові десь у Тихому океані після авіакатастрофи. Спочатку вони намагаються домовитися, подружитися, організувати побут і вижити разом.

“Нам потрібно думати про їжу та притулок. Нам потрібно допомагати один одному та бути гарними друзями по табору”, — каже один з хлопчиків.

У трейлері серіалу "Володар мух" новий Драко з "Гаррі Поттера" оголошує боротьбу за владу
Кадр з трейлеру “Володар мух”

Формальним лідером групи стає Ральф (Вінстон Сойєрс), поки Піггі (Девід МакКенн, новий Діґори з “Нарнії) намагається діяти логічно й стримано. Допоки не стає зрозуміло, що цей порядок був ілюзією. Джек у виконанні Локса Пратта (Драко з серіалу “Гаррі Поттер”) починає тягнутися до влади і кидає виклик. Він не погоджується з рішеннями Ральфа і стає дедалі більше зосередженим на полюванні та контролі.

Зі зростанням напруги хлопці повстають один проти одного та поступово втрачають почуття добра та зла. У трейлері чітко видно, як атмосфера змінюється: від спроб триматися разом до розколу, агресії та боротьби між дітьми. Творець Джек Торн (“Юнацтво”) робить акцент не на пригодах. Він показує наскільки хиткі правила, коли зникає контроль дорослих.


У серіалі “Володар мух” знялося понад 30 молодих акторів, більшість із яких раніше не мали великого досвіду. Серед них Айк Талбот (Саймон), Томас Коннор (Роджер), Ной і Кассіус Флемінги (Сем і Ерік) та ще кілька десятків дітей, які грають мешканців табору.

Мінісеріал екранізує однойменний роман-бестселлер Вільяма Ґолдінґа 1954 року, який став однією з найпопулярніших книг. Письменник навіть отримав Нобелівську премію з літератури в 1983 році. Вперше книгу екранізували у форматі кіно в 1990 році.

Прем’єра серіалу “Володар мух” стартує 8 лютого 2026 року на BBC One. Трансляція відбуватиметься щонеділі о 21:00, а всі чотири серії одразу з’являться на BBC iPlayer у ніч прем’єри. Міжнародним прокатом займається Sony Pictures Television.

Спецпроєкти
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд
Wise IT приєднується до CISO Club Ukraine. Мета спільноти — забезпечити новий рівень кіберстійкості

Джерело: Ars Technica, Fiction Horizon

Популярні новини

arrow left
arrow right
З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру
Актор Зоро з серіалу "Ван Піс" обійшов 350+ гравців на турнірі з карткової One Piece
Фільм про Щурів з "Відьмака" оцінив лише один критик Rotten Tomatoes
На Netflix завершився серіал "Дивні дива" — після 9 років трансляції
Серіал "Володар перснів" завершив зйомки 3-го сезону за 4 місяці: коли реліз?
На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів
Нью-Вегас вже тут! Вийшов 2-й сезон серіалу "Фолаут" з майже ідеальним рейтингом у 98%
Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
Не "Гра престолів", але весело: критики оцінили "Лицар сімох королівств" у 84% на Rotten Tomatoes
"Що це? Звідки воно взялося?": Джордж Р. Р. Мартін був шокований "туалетною" сценою на початку "Лицаря сімох королівств"
ТОП-2025 від Google: українців найбільше цікавили "Графік відключення світла", шоу "Холостяк" та "Гра в кальмара 2"
"Дивні дива" змусили Apple оновити графік виходу серіалу "Плюрибус" — фінал вийде раніше
Краще "Розриву" і "Теда Лассо": серіал "Плюрибус" став найпопулярнішим в історії Apple TV
Netflix показав трейлер детективу "Сім циферблатів Аґати Крісті", реліз — 15 січня
"Я — найкраща реклама": у трейлері серіалу "Краса" Ештон Кутчер рекламує чудо-препарат, що вбиває моделей
Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години
За 100 років до "Гри престолів": вийшов фінальний трейлер серіалу "Лицар сімох королівств", реліз — 18 січня
Amazon оновила графік виходу серіалу "Фолаут": останні два епізоди вийдуть раніше
Тодд Говард оголосив новий канон: “Fallout 5 існуватиме у світі подій серіалу “Фолаут”
Дуже "багаті" дива: серіал Stranger Things поповнив економіку США на $1,4 млрд
Фани зламали Netflix в очікуванні 9-го і неіснуючого епізоду "Дивних див"
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати