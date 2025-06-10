Новини Кіно 10.06.2025 о 10:56 comment

Гаррі Поттер від HBO — знайомтеся з Дурслями та Малфоями

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Гаррі Поттер від HBO — знайомтеся з Дурслями та Малфоями
«Гаррі Поттер» / Родина Дурслів

У новому серіалі HBO за мотивами книг про Гаррі Поттера обрали акторів на ключові ролі — тепер у нас є Драко, Луціус, Моллі Візлі та чимало інших персонажів чарівного світу.

В оновному акторському складі Драко Мелфоя зіграє Локс Пратт — новачок у світі кіно, якому дістався образ слизеринського суперника Гаррі Поттера. Його батька Луціуса Мелфоя зіграє Джонні Флінн, а не Том Фелтон (який грав Драко в оригінальних фільмах), як припускали у мережі. Також у кадрі з’являться Бел Паулі та Деніел Рігбі як тітка та дядько Гаррі — Петунія та Вернон Дурслі.

Матір’ю великої родини Візлі, яку раніше грала Джулі Волтерс, стане Кетрін Паркінсон. Вона відома за роллю в британському комедійному серіалі «Айтішники». А серед інших юних акторів у Гоґвортсі — Лео Ерлі (Шеймус Фінніган), Алессія Леоні (Парваті Патіл) та Сієнна Муса (Лаванда Браун).

Це не перші імена, які HBO офіційно підтвердив. У попередніх оновленнях стало відомо, що Домінік Маклафлін зіграє самого Гаррі Поттера, Арабелла Стентон — Герміону Ґрейнджер, а Алістер Стаут — Рона Візлі. Тобто основне тріо вже визначене. Щоб уникнути хейту HBO навіть вимикало коментарі під анонсом про головних героїв.

Щодо вчителів і магічних дорослих: Джон Літгоу з’явиться в образі Альбуса Дамблдора, Джанет МакТір стане Мінервою Макґонеґел. Все-таки Папа Ессіеду буде грати Северуса Снейпа, Нік Фрост — Рубеуса Геґріда, Люк Таллон — Квірінуса Квірела, а Пол Вайтхаус — Аргуса Філча. Міністра магії Корнеліуса Фаджа зіграє Берті Карвел із «Корони».

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Знімання першого сезону стартують цього року, а прем’єра на HBO очікується наприкінці 2026 або на початку 2027 року. Кожен сезон адаптуватиме одну з книг серії Дж. К. Роулінг, а вся історія розрахована на десятирічний серіальний цикл. Проєкт курує Франческа Гардінер — шоуранерка та сценаристка, відома за «Темні початки» та «Вбиваючи Єву». Роулінг теж бере участь — як виконавча продюсерка. Деякі епізоди поставить Марк Майлод — режисер «Спадкоємців».

Для серіалу про Гаррі Поттера будують «міні-місто» за $1,2 млрд — із домом Дурслі і Privet Drive в стилі Тюдорів

Джерело: IGN

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