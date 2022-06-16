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У Японії через припинення підтримки Internet Explorer очікується хаос у корпоративних клієнтів протягом «кількох місяців»

У Японії через припинення підтримки Internet Explorer очікується хаос у корпоративних клієнтів протягом «кількох місяців»

Попри те, що Microsoft вже давно попередила про припинення підтримки браузера Internet Explorer, для багатьох користувачів це виявилося «раптовою» подією. Компанії та державні органи в Японії до останнього моменту відтягували розв’язання цієї проблеми та не оновлювали свої сайти завчасно. Лише з квітня цього року деякі з них почали звертатися до спеціалізованих компаній, щоб отримати кваліфіковану допомогу.

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Як правило, такими клієнтами в основному є державні та фінансові установи, а також виробничі та логістичні компанії, які працюють із сайтами, сумісними лише з Internet Explorer.

«Вони знали [про поетапну відмову] давно, але вони, мабуть, відкладали вживання заходів», – сказав представник компанії Computer Engineering & Consulting, до якої тепер звертаються такі клієнти.

У компанії Computer Engineering & Consulting очікують, що хаос серед клієнтів, що затягли зі своєчасним оновленням ресурсів, триватиме кілька місяців.

Березневе опитування показало, що велика кількість організацій у Японії залежні від Internet Explorer. При цьому 49% респондентів заявили, що використовують браузер для роботи. За їхніми словами, Internet Explorer використовувався для контролю відвідуваності працівників, розрахунку витрат та інших внутрішніх інструментів. У деяких випадках у компаній немає іншого вибору, крім використання Internet Explorer, оскільки для обробки замовлень використовуються системи клієнтів. Понад 20% цих респондентів не знали або не зрозуміли, як перейти на інші браузери після припинення підтримки Internet Explorer.

Особливо повільно реагують державні органи. Деякі з них почали рекомендувати використовувати Microsoft Edge та Google Chrome лише з 16 червня. Але місцями, як і раніше, вказаний Internet Explorer як єдиний рекомендований браузер.

Microsoft 15 червня остаточно відключить Internet Explorer 11 — це може зачепити близько 47% корпоративних ПК з Windows 10

Джерело: nikkei


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