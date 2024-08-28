Ukrainian Games Festival 2024 у Steam встановив новий рекорд — подію відвідали 1,4 млн користувачів

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Організатори порівняли кількість відвідувачів із населенням Естонії.

Ukrainian Games Festival 2024, який проходив у Steam 19–26 серпня, встановив новий рекорд відвідуваності. За даними агентства GPT Media, організатора події, сторінку фестивалю впродовж тижня відвідали 1,4 млн зареєстрованих користувачів платформи, минуло року було 1,3 млн. Цьогоріч фестиваль теж з’явився на головній сторінці Steam.

«Це більше людей, ніж населення Естонії, але нашої подяки вистачить на всіх. Дякуємо всім, хто брав участь у фестивалі: розробникам, блогерам, журналістам і гравцям. Усім, хто робив відео, писав тексти за нашими анонсами, твітив про фестиваль для західної аудиторії та сперечався у коментарях на реддіті. Ви — найкращі», — йдеться у повідомленні організаторів події.

Попри завершення тематичного розпродажу, сторінка фестивалю залишається доступною для користувачів. Вони можуть додавати до списку бажаного проєкти, представлені під час події. Варто відзначити, що у фестивалі взяло участь понад 450 ігор від українських розробників. Серед усього розмаїття також анонсували дев’ять нових проєктів:

Організатори фестивалю підкреслили, що UGF 2024 став їхньою наймасштабнішою подією у Steam за чотири роки проведення. Вони анонсували повернення Ukrainian Games Festival наступного року та пообіцяли нові ініціативи для українських розробників. Одну з них планують представити незабаром.

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Джерело: DOU, Nachasi

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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