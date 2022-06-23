Україна — кандидат у члени ЄС

Це нарешті сталося — Україна отримала статус країни-кандидата на членство в ЄС. 23 червня лідери 27 країн ЄС на саміті Європейської ради одноголосно підтримали історичне рішення щодо надання статусу кандидата в члени ЄС для України.

Голова Європейської ради Шарль Мішель підтвердив надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Одночасно статус кандидата в члени ЄС отримала Молдова.

Погоджено! #EUCO щойно ухвалила рішення про надання статусу кандидата до ЄС Україні та Молдові. Історичний момент! Сьогодні – віховий крок на вашому шляху до ЄС. Вітаю @ZelenskyyUa і @sandumaiamd, а також народи України🇺🇦 і Молдови🇲🇩 Наше майбутнє – разом! pic.twitter.com/Mp6v8zMtWa — Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення та назвав його унікальним та історичним моментом у відносинах України та ЄС.

Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах 🇺🇦 та 🇪🇺. Вдячний @CharlesMichel, @vonderleyen і лідерам держав Євросоюзу за підтримку. Майбутнє України – в ЄС. https://t.co/o6dJVmTQrn — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Шлях України у ЄС — хроніка головних подій

28 лютого підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

1 березня Європейський парламент майже одностайно проголосував за резолюцію, в якій закликав інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

18 квітня Україна передала першу частину анкети-опитувальника, а 9 травня — другу частину Заповнення документу необхідне для набуття статусу країни-кандидата на членство в Європейському Союзі. Він складається з двох частин: одна з яких містить політичні та економічні критерії, а друга частина — охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.

Вранці 23 червня Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію, в якій закликав глав держав і урядів ЄС надати Україні та Молдові статус кандидата в ЄС «невідкладно», а вже ввечері на саміті країн ЄС було прийняте фінальне рішення — лідери 27 країн ЄС на саміті Європейської ради одноголосно підтримали надання України статусу кандидата у члени ЄС.

Що дає сьогоднішнє рішення

ЄС формально (юридично) підкріпив своє бажання на зближення з Україною та спільне майбутнє. Це відкриває Україні ширший доступ до різноманітних програм та фондів ЄС, а також до залучення нових інвестицій — тепер бізнес розглядатиме Україну як потенційного члена Євросоюзу та перспективний майданчик для стартапів.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, подальший вступ нашої країни в ЄС дасть переваги для всіх сторін. Україна може гарантувати європейську продовольчу безпеку, сприяти пришвидшенню «зеленого» переходу та зменшенню енергетичної залежності від росії, зробити вагомий внесок в економічний розвиток та цифровізацію Європи.

Що далі

Кандидатство — проміжний етап. Раніше Єврокомісія опублікувала чіткі рекомендації щодо реформ — їх виконання є необхідною умовою для початку переговорів України про вступ до ЄС. Серед основних пунктів — ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду, завершення перевірки доброчесності Радою з етики кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, посилення боротьби з корупцією, план комплексного реформування правоохоронного сектору, впровадження закону про деолігархізацію, завершення реформи законодавства для нацменшин та ін.

Як швидко Україна може стати членом ЄС після отримання статусу кандидата, складно прогнозувати. Це буде залежати головним чином від того, як швидко уряд зможе провести необхідні реформи та впровадити зміни відповідно до вимог ЄС. Є приклад Швеції, яка подала заявку в 1991 році, а вже у 1995 стала членом. З іншого боку, є приклад Туреччини, яка подала заявку ще в 1987 році, але досі не стала частиною ЄС.

Наприкінці року Єврокомісія підготує висновки та оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з реалізацією рекомендацій. Нещодавно віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що уряд розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця року.