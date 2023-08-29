Новини Україна 29.08.2023 о 13:26

Новий рекорд енергоспоживання — 28 серпня «‎Укренерго» зверталося за аварійною допомогою до Польщі та Румунії

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

28 серпня в Україні зафіксували новий літній рекорд енергоспоживання – на 1,2% більший за попередній показник, зареєстрований тижнем раніше.

Зважаючи на обмежені можливості електростанцій, на яких проводяться ремонти після ракетних атак росії, показник споживання був занадто високим. Для покриття попиту з 19:00 до 22:00 НЕК «‎Укренерго» довелось застосувати аварійну допомогу від енергосистем Польщі та Румунії із загальним обсягом 1200 МВт·год.

«‎Аварійна допомога є останнім і найдорожчим заходом екстреного реагування для балансування енергосистеми, який не вимагає відключення споживачів», – зазначають в «‎Укренерго».

Тим часом атаки росіян на енергетичну інфраструктуру України тривають – унаслідок артилерійських обстрілів прифронтових територій зафіксовані нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині та Запоріжжі. На Чернігівщині до знеструмлень через бойові дії додались відключення 5 населених пунктів через негоду.

В «‎Укренерго» вкотре звертаються до населення з прохання ощадливо споживати електроенергію – зокрема почергово користуватися потужними електроприладами або, за можливості, використовувати їх у ранкові чи нічні години.

Раніше «‎Укренерго» прогнозувало, що серпень буде важким для енергосистеми України через виведення в ремонт деяких енергоблоків. Нині після аварійного ремонту в роботу повернулись два енергоблоки теплових електростанцій, ще один – в процесі.

Загалом за понад 500 днів війни внаслідок обстрілів з боку росії постраждало 50% енергосистеми України. Міністр енергетики Герман Галущенко раніше уточнив, що «верифіковано 271 попадання різного роду» в енергооб’єкти країни.

В очікуванні блекаутів — як Україна планує покривати можливий дефіцит електроенергії взимку

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
Рефлексія з приводу перемоги в конкурсі читацьких блогів
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/Snymok-01.02.2023-v-12.59-150x150.jpg

Роман Іванина

Кріпак-фрілансер

Блоги
Трохи про Forza Horizon 5
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/IMG_0340-150x150.jpeg

VladisLove

блогер

Блоги
Необхідність чи примха? Для чого потрібен XLR мікрофон
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

блогер

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати