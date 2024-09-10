Українські судді отримають право використовувати штучний інтелект у роботі

Нова редакція Кодексу суддівської етики дозволить українським суддям застосовувати технології штучного інтелекту під час професійної діяльності, але з обмеженнями.

Українська судова система готується до технологічного прориву. Судді незабаром зможуть використовувати штучний інтелект у своїй роботі. Ця можливість з’явиться завдяки новій редакції Кодексу суддівської етики, яку презентували 9 вересня.

Стаття 16 оновленого Кодексу визначає умови застосування технологій штучного інтелекту суддями. Документ дозволяє використання ШІ, якщо це не впливає на незалежність та неупередженість судді, не стосується оцінки доказів і не втручається в процес ухвалення рішень.

Судді матимуть змогу застосовувати ШІ для підготовки судових рішень, пошуку відповідної судової практики та аналізу необхідної інформації.

Рада суддів України розгляне зміни до Кодексу суддівської етики на засіданні 12 вересня.

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Джерело: Судово-юридична газета

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